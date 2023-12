Garmin améliore ces onze montres avec de nouvelles fonctionnalités pour le sport et la santé

Garmin a annoncé une mise à jour majeure pour ses montres connectées, ajoutant notamment la détection de siestes, les dynamiques de course ou la mesure de la température.

Non content d’avoir déjà lancé une dizaine de montres connectées cette année, Garmin continue de les améliorer en proposant des mises à jour logicielles avec de nouvelles fonctionnalités.

Dans un communiqué de presse partagé ce mercredi, le constructeur américain spécialisé dans les montres connectées de sport, de fitness ou de bien-être a annoncé une mise à jour majeure pour de nombreuses montres connectées.

Cette mise à jour vient apporter des fonctionnalités attendues pour certaines depuis des années :

Détection de sieste ;

Température cutanée ;

Body Battery amélioré ;

Dynamique de course au poignet ;

Puissance de course au poignet ;

Fonction ski améliorée ;

Smart Notifications Images ;

Amélioration de Face It.

Dans le détail, les fonctions de dynamique de course et de puissance de course au poignet vont permettre aux utilisateurs de montres Garmin de profiter de certaines données qui nécessitaient jusqu’à présent l’utilisation d’un capteur pédestre ou d’une ceinture thoracique. Ce peut être le cas de la puissance de course, mais également de la cadence, de la longueur des foulées ou du temps de contact au sol. Désormais, ces données pourront être mesurées, pendant un entraînement de course à pied, rien qu’avec une montre.

La prise en charge des siestes était également une fonction particulièrement attendue du côté de Garmin. Jusqu’à présent, seules la Garmin Venu 3 et la Vivoactive 5 permettaient de détecter des phases de sieste en journée et d’en conclure le niveau de récupération. En cela, l’amélioration de la fonction Body Battery (qui va détecter, au long de la journée, la baisse de votre réserve d’énergie) repose elle aussi sur la prise en charge des siestes dans ce calcul.

La mesure de la température cutanée vient quant à elle aligner les fonctions proposées par les montres Garmin à celles de certains concurrents comme Samsung, Apple, Withings ou Oura. La mise à jour va vous permettre de mesurer les baisses de température durant la nuit pour évaluer votre récupération.

Enfin, la mise à jour va permettre de proposer davantage de cadrans personnalisés Face It et, pour les utilisateurs de smartphones Android, d’afficher les images reçues par notification directement sur leur montre.

Des nouveautés différentes selon les modèles

La mise à jour de Garmin est d’ores et déjà en cours de déploiement. Elle va concerner de nombreuses montres du constructeur aussi bien pour les modèles dédiés à la course à pied, au trail et à l’outdoor ou au fitness et au bien-être :

Les nouvelles fonctions proposées par cette mise à jour vont cependant dépendre de la montre que vous utilisez. Par exemple, la prise de température durant la nuit ne va concerner que les modèles Fenix, Epix et Venu, mais pas les montres Forerunner.