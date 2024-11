GoPro Hero 2024 : cette nouvelle version accessible des actions cam est déjà plus abordable pour la Black Friday Week

Rien de mieux pour immortaliser vos exploits sportifs dans toutes les situations qu’une GoPro, comme ce modèle Hero d’entrée de gamme à -26 % pour la Black Friday Week.

GoPro a réussi à créer un marché et s’y installer plus que confortablement en proposant des action cam. Il s’agit de petites caméras super compactes, ultra-résistantes et pouvant filmer en 4K dans toutes les situations. Dans la plupart des cas, il n’y a pas de retour vidéo et vous voyez ce qui a été filmé quand vous reliez la cam à un PC. Mais l’avantage, c’est qu’elle peut vous suivre dans tous vos délires. La GoPro Hero dont il est question est accessible avec 60 euros de réduction aujourd’hui seulement, pour la Black Friday Week.

Les points forts de la GoPro Hero

Elle pèse seulement 86 grammes, on la sent à peine !

Elle intègre le WiFi et le Bluetooth pour publier directement depuis votre smartphone

Elle vous permet de filmer en 4K à 30 images/seconde

Cette super petite caméra GoPro Hero de 2024 coûte normalement 229,90 euros. Chez Rakuten, elle est vendue par Boulanger pour 189,99 euros, mais aujourd’hui avec le code BLACK20, elle passe à 169,99 euros.

La caméra de poche parfaite pour vos voyages

Aujourd’hui, les GoPro sont devenues de véritables références, et la GoPro Hero version 2024 proposée ici ne déroge pas à la règle. Et ça a beau être la version « entrée de gamme », les guillemets ici ont toute leur place puisqu’elle impressionne vraiment par ses capacités et son format. Donc, elle mesure 5,66 x 4,77 x 2,94 cm pour 86 grammes donc. De nombreux accessoires sont disponibles et vendus séparément pour l’accrocher partout : sur un casque, la poitrine, le bras… Les possibilités sont virtuellement infinies.

Tous ses composants sont protégés dans un boitier résistant, que vous pouvez renforcer avec une coque rigide (elle aussi vendue séparément). Elle résiste aux chocs, à la chaleur, au froid et même à l’eau. Elle est même étanche jusqu’à 5 mètres, donc vous pouvez plonger avec et filmer les récifs coralliens lors de vos voyages aux Bermudes. Par exemple.

De la 4K épatante avec mise en ligne directe

La GoPro Hero fonctionne sur batterie, avec une autonomie de 100 minutes environ. Généralement, on filme des clips de quelques secondes, puisque ces caméras ont surtout été faites pour le sport et les exploits sportifs. En plus, la GoPro Hero est équipée d’une connexion Bluetooth et WiFi, donc vous pouvez directement accéder à vos films via votre smartphone et les uploader sur les réseaux sociaux en un clic (en plus de la relier à un PC bien sûr).

Elle peut tourner des vidéos en 4K ou en Full HD et même prendre des photos avec son capteur de 12 Mpx. Pour ça il y a un simple capteur au format 16:9 capable de faire des formats verticaux ou horizontaux. Vous profitez en plus d’une stabilisation électronique pour éviter la cinétose quand vous revoyez vos films. Bref, il y a très peu de choses à reprocher à cette GoPro Hero.

Si vous débutez dans le monde dans action cam, vous pouvez découvrir les meilleurs modèles du moment dans notre guide d’achat et voir s’il y en a une qui vous tente plus que les autres.

