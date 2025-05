Nintendo peut rendre « définitivement inutilisable » votre Switch en cas d’utilisation non autorisée

Nintendo a renforcé considérablement son arsenal contre le piratage. Dans une mise à jour de ses conditions d’utilisation, l’entreprise japonaise s’octroie désormais le droit de rendre « définitivement inutilisables » les appareils utilisés de manière non autorisée.

Nintendo Switch 2 // Source : Frandroid

Le géant japonais s’octroie désormais explicitement le droit de rendre « inutilisables » les consoles utilisées de manière non autorisée, dans une nouvelle offensive contre l’émulation et le piratage.

Un changement radical

Si vous avez un compte Nintendo, vous avez reçu ces dernières heures une notification par email avec des modifications apportées au contrat d’utilisation. Vous ne l’avez certainement lu, mais on va vous résumer ce qu’il y a dedans.

Le timing de cette mise à jour n’est pas du hasard : elle intervient avant le lancement de la très attendue Switch 2.

La formulation des nouvelles conditions est sans équivoque. Les produits numériques sont désormais « sous licence uniquement pour un usage personnel et non commercial » et toute « utilisation non autorisée peut rendre le produit numérique inutilisable« .

La version américaine du contrat va encore plus loin en précisant que Nintendo peut rendre « les services du compte Nintendo et/ou l’appareil Nintendo concerné définitivement inutilisables, en tout ou partie » en cas d’infraction.

Ces nouvelles directives représentent un durcissement significatif par rapport à la version précédente de l’accord, qui datait d’avril 2021.

Les utilisateurs ne peuvent désormais plus « louer ou donner en location des Produits numériques, ni sous-licencier, publier, copier, modifier, adapter, traduire, procéder à une ingénierie inverse, décompiler ou désassembler une partie quelconque des Produits numériques » sans consentement écrit préalable de Nintendo.

Surveillance des joueurs

En parallèle de cette mise à jour contractuelle, Nintendo a également modifié sa politique de confidentialité en préparation du lancement de la Switch 2. L’entreprise pourra désormais enregistrer les conversations vidéo et vocales stockées sur la console pendant une période limitée, avec le consentement de l’utilisateur.

Cette nouvelle fonctionnalité permettra à Nintendo d’examiner les trois dernières minutes des communications en cas de signalement pour « langage ou comportement susceptible de violer les lois applicables« .

La mesure est présentée comme nécessaire pour garantir un « environnement en ligne sûr et familial« , particulièrement avec l’introduction de la fonction Game Chat sur Switch 2 qui permettra aux joueurs de passer des appels vidéo durant leurs sessions de jeu.

Face aux inquiétudes, Nintendo a rapidement précisé que « tous les enregistrements sont par ailleurs stockés de manière privée sur l’appareil et qu’aucun enregistrement n’est envoyé à Nintendo jusqu’à ce qu’un rapport soit déposé« . Une clarification importante pour rassurer sur l’absence de surveillance permanente. Logique.