Une version bêta d’EMUI 10 a été publiée en ligne. Certains l’ont installée et ont partagé des screenshots de l’interface d’un P30 Pro sous Android Q.

L’incertitude plane toujours concernant les mises à jour des smartphones Huawei déjà disponibles. Il se murmure même que le numéro 2 mondial de la téléphonie développerait son propre OS pour remplacer Android. Toujours est-il que l’équipe qui gère habituellement Emotion UI (EMUI) n’a pas abandonné le travail pour autant, dans l’éventualité où les sanctions à son encontre seraient levées.

Une version en cours de développement d’EMUI 10 a été publiée par FunkyHuawei sur les forums de XDA, permettant à qui le souhaite d’essayer cette future version sur un Huawei P30 Pro. Grâce au célèbre site de développeurs, il est donc possible d’avoir un premier aperçu de l’état d’avancement d’Android 10 Q sur les appareils du constructeur chinois.

Les changements esthétiques ne sont pas très nombreux et cette première version n’est clairement pas la refonte en profondeur que l’on attendait pour EMUI 10. On peut néanmoins espérer que des changements plus notables d’ici une potentielle sortie officielle.

Crédit images : XDA

Certains points ont néanmoins changé, comme l’interface de l’application photo, ou encore la gestion temporaire des permissions.

De son côté, HuaweiCentral a cependant noté un petit changement puisque le thème sombre du système se trouve désormais dans les options d’affichage et non plus dans les options de la batterie. Un emplacement bien plus logique qui laisse espérer une meilleure gestion de ce mode au sein de l’expérience générale, notamment avec les différentes applications.

Pour en voir un peu plus, une vidéo est disponible sur le site de XDA. Cela ne permet pas de dire cependant si cette ROM sera un jour disponible pour le grand public.