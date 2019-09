Android 10 vient d’arriver en version stable sur les smartphones Google Pixel, mais pas que. Essential vient également de le rendre disponible sur son Essential Phone.

La sortie d’une nouvelle version d’Android est synonyme d’une « avant-première » sur les smartphones de Google : les Pixel. Mais comme depuis deux ans, l’exclusivité d’Android 10 n’a duré que quelques minutes puisque Essential a emboîté le pas de Google presque immédiatement.

Malgré un smartphone qui approche les deux ans et une marque qui ne fait pas parler d’elle plus que cela, Essential continue de proposer le plus vite possible les mises à jour Android sur son Essential Phone.

Merci Android Stock

À la sortie du PH-1 en 2017, c’était Android 7.1 Nougat qui servait de système d’exploitation sans aucune interface tierce. Avec Essential, on a une vision d’Android la plus proche de celle imaginée par Google, normal quand l’un de tes créateurs est Andy Rubin, co-créateur de cet OS.

Qui dit Android Stock dit donc peu de modifications à réaliser pour rendre le système compatible avec son smartphone, Essential a donc toujours été l’un des premiers à mettre à jour son appareil, presque à chaque fois en même temps que Google.

Android 10 is now available on Essential Phone for select Open Market customers. Check your device for the update! https://t.co/CZ4q45xiyk pic.twitter.com/JYvRLqn80L — Essential (@essential) September 3, 2019

Pour mettre à jour son Essential Phone sur Android 10, il faut aller sans les paramètres, puis dans « Système » et enfin « Mise à jour du système ». Vous devriez donc vous voir proposer la mise à jour et si ce n’est pas le cas, pas de panique, ce n’est qu’une question de temps.

Vous pouvez découvrir les autres appareils compatibles avec Android 10 ici ou la liste des nouveautés par ici !