Sur eBay, une enceinte connectée jamais mise en vente s’arrache à près de 1000 dollars

Sur eBay, un prototype de l'enceinte connectée Essential Home a été mis en vente. Annoncée en 2017, l'enceinte dotée d'un écran n'a pourtant jamais été commercialisée par le constructeur.

En 2017 naissait une jeune marque de smartphones, poussée par Andy Rubin, l’un des fondateurs d’Android. Avec son PH-1, Essential proposait alors un téléphone au format compact, résolument design et le tout premier smartphone du marché à embarquer une fine encoche dans l’écran, avant même l’iPhone X.

Seulement, début 2020, face aux faibles ventes, Essential a décidé de mettre la clé sous la porte. Un coup dur pour les autres smartphones prévus par le constructeur, mais également pour son enceinte connectée. Parce que le projet d’Essential n’était pas de proposer uniquement des smartphones. Dès les lancements de la marque, la communication était organisée autour d’un véritable écosystème avec le smartphone au centre, mais également une enceinte connectée dotée d’un écran, l’Essential Home.

Une enceinte annoncée, mais jamais commercialisée

Jamais proposée à la vente, cette enceinte avec écran avait pourtant été révélée par Andy Rubin dès mai 2017. Il s’agissait alors de proposer un appareil équipé de son propre système d’exploitation, Ambient OS. Cette enceinte devait pouvoir fonctionner simplement à l’aide du tactile et était conçue pour respecter la vie privée des utilisateurs avec des requêtes essentiellement gérées par l’enceinte elle-même, sans passer par le cloud. Près de cinq ans après la présentation initiale de l’enceinte, et deux ans après la fin d’Essential, on a vu apparaître, sur eBay, un prototype de cet Essential Home.

Le site 9to5Google a en effet découvert, sur le site de vente entre particuliers, une annonce d’un « prototype unique d’enceinte connectée Essential Inc jamais commercialisé ». L’appareil est reconnaissable à son écran circulaire légèrement incliné. Il est fourni avec son câble d’alimentation. Les différentes images mises en ligne permettent par ailleurs de découvrir l’interface logiciel de l’écran connecté. On peut y voir notamment l’écran des paramètres ou les informations réglementaires concernant l’OS. En lieu et place d’Ambient OS, il semble que l’enceinte tourne finalement sous Android, en version 8.1.0 avec le patch de sécurité de juin 2018. Pour la petite histoire, l’enceinte s’est vendue au prix de 900 dollars sur eBay.

Pour rappel, Essential a été racheté, l’an dernier, par Nothing, l’entreprise britannique cofondée par Carl Pei dont on attend encore le premier smartphone dans le courant de l’été. Plusieurs anciens salariés d’Essential ont également lancé leur propre entreprise, Osom, avec un premier smartphone qui pourrait être présenté d’ici la fin de l’année. Pour l’heure, on ignore encore si l’un des deux constructeurs compte reprendre l’idée d’enceinte connectée avec écran initiée par Essential.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.