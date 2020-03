L’Essential Phone 2 se dévoile après que le constructeur a mis la clé sous la porte

Alors qu'Essential a mis la clé sous la porte, l'un des designers de la marque a dévoilé les projets sur lesquels le constructeur travaillait. De quoi découvrir l'Essential Phone 2, un smartphone qui ne sortira jamais.

Il y a trois ans, on découvrait les premiers design du premier projet d’Andy Rubin, cofondateur d’Android, depuis son départ de Google, l’Essential Phone. Le smartphone a finalement été lancé officiellement quelques mois plus tard, en août 2017. Il avait la particularité d’être le premier smartphone du marché à intégrer une encoche, avant même l’iPhone X, avec un design industriel assez attrayant en céramique et en titane.

Néanmoins, le téléphone n’a pas eu le succès escompté par la start-up. Le mois dernier, Essential a annoncé fermer son activité et mettre la clé sous la porte. Cela signifie non seulement que les Essential Phone déjà lancés ne seront plus mis à jour, mais également que le constructeur arrête officiellement le développement des autres appareils prévus.

Des prototypes qui en mettent plein les yeux

On avait déjà aperçu notamment le projet Gem, avec son format très allongé, mais il ne s’agissait en fait pas du seul smartphone actuellement en phase de conception chez Essential. Kevin Hoffman, ancien responsable du design chez Essential, a en effet partagé auprès d’Android Central les autres projets abandonnés du constructeur. Et Essential ne prévoyait pas seulement un PH-2, mais également un PH-3 pour succéder au premier Essential Phone PH-1.

Essential PH2 Essential PH2 Essential PH2

Le PH-2 était en fait un projet déjà annulé en interne chez Essential. Il s’agissait d’un smartphone reprenant en grande partie les caractéristiques esthétiques du premier smartphone, avec un dos complètement plat ainsi qu’un double module photo positionné en haut à gauche, à l’horizontale. Le smartphone aurait également été compatible avec le système de modules magnétiques du constructeur. « Ce téléphone avait des tranches à moitié arrondies pour l’ergonomie et pour un aspect plus fin », indique ainsi Kevin Hoffman.

Néanmoins, le projet a finalement été abandonné au projet du PH-3 qui aurait dû être lancé sous le nom d’Essential Phone 2. Le smartphone était encore en développement chez le constructeur il y a quelques mois et avançait en parallèle de Gem, le smartphone tout en longueur en forme de télécommande. Plusieurs versions du PH-3 avaient été imaginées, à chaque fois avec trois appareils photo au dos, en forme de module carré. Une version intégrait le module en haut à gauche tandis qu’un design de travail le positionnait au milieu. Essential aurait repris le design avec des bordures plates, comme sur le premier modèle. Par ailleurs, ce PH-3 aurait intégré un écran OLED et un dos en verre poli. Il aurait cependant conservé son appareil photo dans l’encoche et n’aurait pas repris un système de poinçon ou d’appareil photo mécanique.