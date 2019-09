Cela fait désormais deux ans que l’Essential Phone (PH-1 pour les intimes) a été lancé aux États-Unis. Alors qu’on était sans nouvelle de son successeur, on a finalement appris qu’il était actuellement en phase de test.

En 2017, l’Essential Phone était une petite révolution dans le monde des smartphones. Avant même l’iPhone X, il s’agissait du tout premier appareil à être doté d’une encoche — fine qui plus est — afin de permettre à l’écran d’occuper le plus de surface sur la face avant de l’appareil.

L’appareil a été plutôt bien reçu à sa sortie, mais pas nécessairement à la hauteur des ambitions de son cofondateur, Andy Rubin. Il faut dire que l’appareil n’a longtemps été distribué qu’aux États-Unis et au Canada, même s’il était possible de l’importer en France. Néanmoins, Essential s’est fait remarquer pour la régularité et la rapidité de ses mises à jour Android, souvent quelques minutes ou heures après leur annonce par Google.

Finalement, après un quasi-silence radio de deux ans, tout juste dérangé par quelques rumeurs, on a finalement appris ce lundi qu’Essential préparait bien un successeur à son premier smartphone. Mieux encore, il est d’ores et déjà en phase de tests préliminaires comme l’a annoncé un porte-parole au site XDA Developers :

Nous avions annoncé auparavant que l’équipe d’Essential travaillait sur un nouvel appareil. Nous en sommes actuellement aux tests préliminaires et nous avons hâte de pouvoir en dire davantage à l’avenir.

Voilà qui vient mettre fin aux rumeurs selon lesquelles l’Essential Phone 2 aurait été annulé et la start-up à vendre. Néanmoins, on ignore encore tout ou presque de celui qui pourrait être baptisé PH-2. D’après les observations de XDA Developers, le smartphone devrait sortir sous Android 10. Il serait également équipé d’une puce « SM7150 », c’est-à-dire du Snapdragon 730 de Qualcomm. Contrairement au premier modèle, il ne s’agirait donc pas d’un smartphone visant le segment haut de gamme avec une puce de la série 8, mais le milieu de gamme.

Cinq appareils photo et une puce Snapdragon 730

Enfin, les données récoltées par XDA Developers indiquent que l’Essential Phone 2 serait équipé de rien de moins que cinq appareils photo. Si l’on ne connait pas leur répartition entre l’avant et l’arrière, on connaît les capteurs utilisés, à savoir les Sony IMX586 (48 mégapixels), Sony IMX519 (16 mégapixels), Sony IMX258 (13 mégapixels), Sony IMX476 (20 mégapixels) et Samsung S5K5E9 (5 mégapixels).

Pour en savoir davantage sur l’Essential Phone 2, il faudra donc encore patienter quelques mois, jusqu’à son officialisation.