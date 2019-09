Près de six mois après le lancement de la première bêta, Android 10 (anciennement Android Q) est disponible.

Comme on s’y attendait depuis quelques semaines déjà (surtout depuis que l’opérateur canadien Rogers a vendu la mèche), Google a bien déployé la version définitive d’Android 10 sur ses Pixel. À ce niveau, aucune surprise puisque les téléphones compatibles sont ceux de la gamme Pixel, tandis que les Nexus sont mis de côté cette année. Trois ans après, la première génération de Pixel reçoit tout de même sa mise à jour.

Pour rappel, Android 10 apporte de nombreuses nouveautés, comme le thème sombre, une bien meilleure navigation par geste, les Smart Reply, le support des smartphones pliables, l’amélioration automatique du son, ou encore le sous-titrage automatique des vidéos. De nombreuses optimisations ont également été apportées au système, que ce soit sur la vitesse d’exécution et de lancement des différentes applications, la sécurité de l’appareil ou la protection de la vie privée de l’utilisateur.

Google en a également profité pour changer l’image de son OS en abandonnant les noms de desserts et avec une nouvelle couleur dominante.

Désormais, on attend que les différents constructeurs annoncent leur calendrier de déploiement sur leurs smartphones. En attendant, il est d’ores et déjà possible de télécharger Android 10 sur les Pixel, Pixel 2, Pixel 3 et Pixel 3a (et leurs version XL).