Samsung Galaxy S9 et S9+ : Android 10 arrive avec One UI 2.0 en Europe

Samsung a commencé le déploiement final de son interface One UI 2.0 -- basée sur Android 10 -- sur les Galaxy S9 et S9+. La mise à jour devrait arriver très prochainement en France.

Samsung a commencé à déployer Android 10 sur ses smartphones en fin d’année dernière. Les premiers modèles à en avoir profité ont logiquement été les smartphones haut de gamme les plus récents, qu’il s’agisse des Galaxy S10 ou des Note 10. Néanmoins, Samsung a depuis commencé le déploiement sur des modèles un peu plus anciens.

Le site Phone Arena rapporte en effet que Samsung a lancé le déploiement de One UI 2.0 sur les premiers modèles haut de gamme d’il y a deux ans, les Samsung Galaxy S9 et S9 Plus. « Il ne s’agit pas d’un déploiement différent pour différentes régions, puisque la mise à jour officielle est confirmée pour le duo de Galaxy S9 en Allemagne », indique ainsi Phone Arena.

Une mise à jour disponible en Allemagne et aux États-Unis

En plus de nos voisins d’outre-Rhin, le déploiement de One UI sur les deux smartphones a également commencé aux États-Unis auprès des smartphones achetés déverrouillés. De quoi indiquer que le déploiement accélère bel et bien. Reste que pour l’heure, aucune annonce n’a été faite concernant un déploiement pour les modèles français de Galaxy S9 et S9 Plus. Nous avons contacté Samsung France et mettrons cet article à jour en cas de réponse de la marque.

La mise à jour vers One UI 2.0 — basée sur Android 10 — des Galaxy S9 et S9 Plus est attendue depuis déjà plusieurs mois. Samsung a ainsi lancé la phase de bêta il y a tout juste deux mois, à la fin du mois de novembre 2019 pour ces deux smartphones. Deux semaines plus tard, le constructeur lançait une deuxième phase de bêta. D’après le programme publié par Samsung il y a deux mois, le constructeur comptait bien déployer One UI 2.0 sur ses Galaxy S9 et S9+ au cours du mois de janvier 2020. Il y a donc de fortes chances que l’attente soit finalement très courte, y compris pour le marché français.