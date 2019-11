Le calendrier des mises à jour vers Android 10 sur les smartphones Samsung vient d’être détaillé pour le Royaume-Uni. On imagine que les dates devraient être très proches en France.

Nombreux sont ceux qui attendent la mise à jour vers Android 10 sur leur smartphone. Certains l’ont déjà reçue, mais, comme d’habitude, les constructeurs prennent le temps d’adapter leur interface et d’apporter de nouvelles fonctionnalités supplémentaires. Certains ont d’ailleurs déjà révélé leurs plans de déploiement, mais Samsung restait relativement discret sur la question.

Le constructeur sud-coréen commence néanmoins à donner officiellement des dates de mise à jour pour ses smartphones. Une première liste était apparue en Israël, et voilà que c’est désormais au Royaume-Uni que Samsung révèle son planning de mises à jour via son application Samsung Members. Voici donc la feuille de route de déploiement d’Android 10 du numéro un de la téléphonie :

Janvier 2020 :

Mars 2020 :

Avril 2020 :

Mai 2020 :

Juin 2020 :

Juillet 2020 :

Août 2020 :

Septembre 2020 :

Galaxy Tab A 10.5

Galaxy Tab A 10.1

Bien évidemment, il s’agit pour le moment d’un calendrier prévisionnel et il est possible que certaines dates changent d’ici là, pour le pire comme pour le meilleur. Certains ont par exemple déjà reçu la mise à jour sur des Galaxy S10 en Allemagne.

Peu de changements malgré Treble

Google promettait de rendre le processus de mise à jour plus simple pour les constructeurs avec Treble, et donc plus rapide. Sur le papier, c’est vrai, mais dans les faits les utilisateurs restent assez mécontents de la vitesse de mise à jour. Rappelons tout de même que les constructeurs apportent généralement plus que ce que propose Google avec leurs mises à jour.

Samsung par exemple met également à jour son interface vers One UI 2.0 avec une nouvelle navigation par gestes, de nouvelles animations, des changements au niveau des paramètres ou encore des améliorations au niveau de l’application photo.