En Israël, les Samsung Galaxy S10 et Galaxy Note 10 vont recevoir la mise à jour vers One UI 2.0 (Android 10) à partir de janvier 2020. La même feuille de route pourrait s’appliquer en France.

Tout porte à croire que Samsung va commencer le déploiement de la version stable de son interface One UI 2.0, basée sur Android 10, avant la fin de l’année 2019. Cependant, tout porte aussi à croire que tous les pays ne seront pas concernés dès la première vague. Le leader du marché de la téléphonie a en effet tendance à donner la priorité aux États-Unis et à la Corée du Sud. Ainsi, les variantes de Samsung Galaxy S10 et de Galaxy Note 10 des autres pays devront probablement patienter un petit peu plus longtemps.

Rassurez-vous, l’attente ne devrait pas non plus être interminable. Comme l’a repéré SamMobile, la branche israélienne de Samsung a publié, via l’application Samsung Members, une feuille de route concernant la mise à jour de plusieurs smartphones vers Android 10 et One UI 2.0.

Rendez-vous en janvier ?

Dans cette liste, il est indiqué que les Galaxy S10, S10+ et S10e ainsi que les Galaxy Note 10 et Note 10+ auront droit à la mise à jour dès le mois de janvier 2020. Avec un peu de spéculation et d’optimisme, on peut espérer que d’autres marchés tels que la France auront droit au même traitement.

SamMobile souligne le fait que des modèles de milieu de gamme comme le Galaxy A50 ou le Galaxy A70 recevront la mise à jour en avril en Israël tandis que la tablette Galaxy Tab S4 devra attendre jusqu’en septembre. Encore une fois, rien ne permet d’affirmer que la même feuille de route sera appliquée en France, mais cela donne un certain ordre de grandeur.

Enfin, rappelons qu’en France, la bêta de One UI 2.0 est disponible sur la série des Galaxy S10, nous avons d’ailleurs eu l’occasion de la prendre en main.