Google a partagé un graphique montrant l'impact positif de son projet Treble sur la réactivité des mises à jour Android. La version 9 Pie de l'OS a en effet été adoptée plus rapidement que les précédentes moutures.

Parmi les critiques adressées à Android, le manque de réactivité sur le déploiement des mises à jour majeures est un reproche qui revient régulièrement. Pourtant, Google multiplie les efforts ces derniers temps et a notamment lancé le projet Treble, dont l’objectif est d’apporter plus rapidement les dernières versions de son OS mobile.

Hélas, depuis mai dernier, Google n’a pas mis à jour ses chiffres sur la répartition des versions d’Android dans le monde. Impossible donc de savoir à quel point Android 9 Pie est utilisé — on se doute qu’Android 10 n’atteint pas encore des sommets. Cependant, la firme de Mountain View recommence à communiquer sur le sujet et a partagé un graphique montrant l’impact positif de Treble.

Ci-dessous, on peut en effet voir qu’Android 9 Pie a été adopté beaucoup plus rapidement après sa sortie que ne l’avaient été les moutures 8.0 et 8.1 Oreo du système.

Google se félicite de la progression d’Android Pie qu’il juge bien plus rapide qu’auparavant.

Fin juillet 2018, juste avant le lancement d’Android 9 Pie dans l’AOSP, Android 8.0 (Oreo) représentait 8,9% de l’écosystème. En comparaison, fin août 2019, juste avant le lancement d’Android 10, Android 9 (Pie) représentait 22,6% de l’écosystème.

Le géant américain estime ainsi que son projet Treble prouve ici qu’il a un « effet positif sur le potentiel des mises à jour » Android.