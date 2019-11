Samsung commence le déploiement de la version stable d’Android 10 et son interface One UI 2.0 sur la famille des Galaxy S10 en Allemagne. Il ne s’agit que du premier pas avant un déploiement global.

La fin d’année est toujours le moment propice au déploiement des dernières versions d’Android. Pour Android 10, Samsung a déjà déployé de multiples bêtas pour ses Galaxy S10.

Cependant, cela n’équivalait pas forcément à une sortie rapide, et les dernières nouvelles étaient que la mise à jour risquait de ne sortir qu’en janvier 2020. Il semble au final que Samsung ait un peu d’avance.

Android 10 se déploie en version finale sur les Galaxy S10

Le site SamMobile rapporte en effet que la version stable d’Android 10 et de l’interface maison One UI 2.0 a commencé son déploiement en Allemagne. Les utilisateurs inscrits à la bêta commencent à recevoir la mise à jour stable sur leur smartphone en OTA, pour un patch pesant environ 140 Mo et apportant avec lui le patch de sécurité de décembre.

Notons cependant que cette mise à jour n’atteint pour l’instant que les participants à la bêta en Allemagne. Ceci étant dit, elle prouve bien qu’Android 10 est prêt pour un déploiement d’envergure, qui devrait être organisé au cours des prochains jours. Qui plus est, la France devrait être rapidement concernée, du fait que le pays voisin en profite déjà.

Possesseurs de Galaxy S10, S10+ ou S10e, réjouissez-vous : votre attente sera bientôt récompensée ! Espérons cependant qu’il ne s’agisse pas là d’un déploiement fait par erreur, nous ne sommes jamais à l’abri après tout.