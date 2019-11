Dans certains pays, les Samsung Galaxy S9 et S9+ commencent à goûter à la bêta de l’inteface One UI 2.0 basée sur Android 10.

Les Samsung Galaxy S10 et S10+ profitent déjà de la bêta de l’interface One UI 2.0, basée sur Android. Même les modèles français y ont droit. Ladite bêta est également arrivée sur certains Galaxy Note 10 et maintenant elle se déploie sur les Samsung Galaxy S9 et Galaxy S9+.

En effet, XDA-Developers a remarqué que la bêta de One UI 2.0 était en train d’être poussée sur les Samsung Galaxy S9 et Galaxy S9+ en Corée du Sud et en Inde. En atteste la capture d’écran ci-dessous publiée par le média.

Rappelons que la marque avait confirmé le déploiement de cette fameuse bêta sur la famille des Galaxy S9 ainsi que sur le Galaxy Note 9. Pour ce dernier, nous ne savons pas encore ce qu’il en est. Reste aussi à savoir quand la France sera concernée.

Si vous souhaitez en savoir plus sur One UI 2.0, sachez que Samsung en a officiellement décrit les nouveautés. En outre, nous avons également réalisé une prise en main de l’interface.