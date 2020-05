OnePlus 5 et 5T : la mise à jour vers Android 10 est disponible

Les OnePlus 5 et 5T profitent de leur 3e mise à jour majeure et passent enfin à Android 10. De quoi apporter quelques nouveautés à ces deux smartphones de 2017.

L’année 2017 a été particulièrement importante pour OnePlus. À l’époque, la marque sortait son OnePlus 5, un smartphone particulièrement soigné qui avait alors remporté le prix du smartphone de l’année selon notre communauté. Avec sa déclinaison borderless, le OnePlus 5T, sorti quelques mois plus tard, ils ont marqué le passage du constructeur chinois un cran au-dessus dans l’imaginaire collectif, lui permettant de sortir de son marché de niche dédié aux ultra geeks.

3 ans de mises à jour

Un peu moins de trois ans plus tard, en 2020, les OnePlus 5 et 5T reçoivent finalement Android 10, leur troisième mise à jour majeure. Ce n’est bien sûr pas une surprise du tout, sachant que la filiale du groupe BBK Electronics a toujours été assidue sur le déploiement de ses mises à jour, que trois bêtas ont déjà été déployées en un mois et que la marque avait promis une arrivée de ce firmware pour le deuxième trimestre 2020.

En tous les cas, promesse tenue pour OnePlus qui déploie ici sa mise à jour logicielle seulement une semaine après la 3e bêta, qui s’est apparemment montrée concluante.

Les nouveautés d’Android 10 sur les OnePlus 5 et 5T

Voici les notes de mises à jour :

Système : Passage à Android 10 Toute nouvelle interface Amélioration des permissions de localisation pour la vie privée Nouvelle fonction de personnalisation dans les paramètres vous permettant de choisir la forme des icônes affichées dans les paramètres rapides

Game Space : La nouvelle fonctionnalité Game Space ajoute désormais tous vos jeux préférés en un seul endroit pour un accès plus facile et une meilleure expérience de jeu

Message : Il est maintenant possible de bloquer le spam par des mots-clés pour Message (Messages – Spam – Paramètres – Paramètres de blocage)

Gestes plein écran : Suppression du geste de retour en bas de l’écran Geste arrière ajouté sur les côtés gauche et droit du téléphone Ajout d’une barre de navigation inférieure pour permettre de basculer vers la gauche ou la droite pour les applications récentes

Caméra : La stabilisation électronique de l’image est en cours d’optimisation et sera déployée dans les versions ultérieures.



L’une des plus grandes nouveautés est donc le changement de la navigation gestuelle, pour le meilleur ou pour le pire. Si celle proposée ici est désormais obligatoire avec Android 10, on aurait apprécié que OnePlus laisse le choix à ses utilisateurs plutôt que de supprimer son ancienne navigation, comme le fait Samsung sur One UI par exemple.

Mise à jour en cours de déploiement

Cette mise à jour commence à être déployée en OTA (via une notification sur le téléphone), mais elle se fait, comme à l’accoutumée, de façon progressive. Pour les plus impatients, rappelons qu’il est toujours possible de la forcer.