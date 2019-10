OnePlus a précisé son calendrier de mises à jour pour les OnePlus 5, 5T, 6 et 6T. Android 10 arrivera donc en novembre pour les plus récents, et en 2020 pour la génération de 2017.

À l’occasion de l’annonce des OnePlus 7T et 7T Pro, la marque chinoise en a profité pour éclaircir sa feuille de route de déploiement d’Android 10 pour ses anciens clients. On savait que les OnePlus 5, 5T, 6 et 6T recevraient cette mise à jour, nous savoir désormais quand ce sera le cas. Les OnePlus 7 et 7 Pro de leur côté peuvent déjà profiter de cette version du firmware.

Pour les OnePlus 6 et OnePlus 6T, la version bêta sera donc déployée dans le courant du mois, tandis que la version définitive sera poussée en OTA (over the air, directement sur le téléphone) dans le courant du mois de novembre. Les OnePlus 5 et OnePlus 5T quant à eux seront mis à jour au cours du deuxième trimestre 2020.

Pour les smartphones plus anciens de la marque (OnePlus 3T et précédents), la mise à jour n’est malheureusement pas prévue. La liste de tous les smartphones qui recevront Android 10 est disponible sur notre article dédié.

Pour mémoire, Oxygen OS 10 apporte des nouveautés de personnalisation, la navigation gestuelle native d’Android 10 (avec le retour sur le côté de l’écran), les outils de bien-être numérique et quelques autres ajouts mineurs.