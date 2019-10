OnePlus vient de dévoiler le OnePlus 7T Pro et le OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Le constructeur mise sur la rapidité et la fluidité.

Sans surprise, la conférence du jour de OnePlus avait comme star du show le OnePlus 7T Pro, accompagné de sa déclinaison McLaren Edition. Les deux smartphones viennent compléter la gamme « 7T », déjà initiée à la fin du mois de septembre avec le OnePlus 7T. Comme d’habitude, la marque a mis l’accent sur l’expérience utilisateur, la fluidité et la rapidité.

OnePlus 7T Pro, une simple mise à jour

Le OnePlus 7T Pro vient en toute logique remplacer le OnePlus 7 Pro du début d’année, mais ne révolutionne pas la formule, loin de là. La fiche technique des deux smartphones est presque identique en tous points, à la différence du SoC, qui passe du Snapdragon 855 au Snapdragon 855+, et de la batterie qui enfle un peu pour absorber ce surplus d’énergie sans venir nuire à l’autonomie du téléphone.

Modèle OnePlus 7T Pro OnePlus 7 Pro Version de l'OS Android 10 Q Android 9.0 Interface constructeur OxygenOS N/C Taille d'écran 6.67 pouces 6.67 pouces Définition 3100 x 1440 pixels 3120 x 1440 pixels Densité de pixels 516 ppp 516 ppp Technologie OLED OLED SoC Snapdragon 855 Plus Snapdragon 855 Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 640 Qualcomm Adreno 640 Mémoire vive (RAM) 8 Go 6 Go, 8 Go, 12 Go Mémoire interne (flash) 256 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 16 Mpx

Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 16 Mpx

Appareil photo (frontal) 16 Mpx 16 Mpx Enregistrement vidéo 4K@60 IPS 4K Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5.0 Réseaux N/C LTE, HSPA, GSM Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4085 mAh 4000 mAh Dimensions 75.9 x 162.6 x 8.8mm 75.8 x 162.6 x 8.8mm Poids 206 grammes 206 grammes Couleurs Bleu Noir, Or, Bleu Prix 639€ Fiche produit Fiche produit | Test

Ce changement de SoC ne devrait pas être particulièrement sensible au quotidien. En effet, il ne s’agit pas d’un changement de génération, mais d’une simple accélération de la vitesse d’horloge. Seuls les usages les plus gourmands devraient donc y gagner sur ce point.

On retrouve néanmoins tout ce que l’on pouvait apprécier sur le OnePlus 7 Pro à l’époque, comme l’écran 1440p avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le triple capteur photo — avec divers ajouts logiciels comme le mode macro — et la charge Warp Charge 30 de 30 W. Tout comme le OnePlus 7T, le OnePlus 7T Pro est également commercialisé directement avec Oxygen OS 10 à son bord, une interface logicielle basée sur Android 10.

Et sa McLaren Edition

Comme l’année dernière, le OnePlus 7T Pro a droit à sa déclinaison McLaren Edition. Le design reprend comme l’année dernière le noir effet Fibre de Carbone et l’orange de la célèbre marque automobile. Ces teintes sont d’ailleurs rappelées jusque dans l’interface avec des lueurs « orange papaye » à l’écran pour les notifications et une horloge minimaliste inspirée des tableaux de bord sur l’écran de verrouillage.

Pour ce qui est de la fiche technique, elle reste similaire à celle du OnePlus 7T Pro, à la différence de la mémoire vive qui passe de 8 à 12 Go de RAM (toujours en LPDDR4X).

Notre prise en main

Nous avons eu l’occasion de tester le OnePlus 7T Pro pendant plusieurs jours. Malheureusement, en l’absence de la bonne mise à jour logicielle, nous n’avons pas pu en réaliser le test complet. Vous retrouverez cependant notre avis dans notre prise en main écrite ou dans notre vidéo ci-dessous.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Prix et date de disponibilité

Le OnePlus 7T Pro sera disponible le 17 octobre à partir de 11 heures au prix de 759 euros avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Le prix de l’édition McLaren n’est pas encore révélé.

Les OnePlus 7T et 7T Pro seront disponibles en exclusivité à partir du 12 octobre, au pop-up store de Fnac Ternes.