OnePlus vient de dévoiler le OnePlus 7T Pro, son nouveau premium pour la fin d'année. Nouveau, vraiment ? En attendant notre test complet, voici nos premières impressions.

Le OnePlus 7T a déjà été annoncé et nous avons pu le tester. Ce petit dernier offrait de véritables améliorations à un OnePlus 7 que d’aucuns considéraient comme un OnePlus 6T rapidement modifié et renommé.

Mais non content de simplement annoncer la date de sortie et le prix de ce dernier, OnePlus a profité de son événement londonien pour dévoiler le OnePlus 7T Pro. La nouvelle version de son smartphone le plus abouti en date est à la rédaction et, en attendant le déploiement d’une mise à jour importante avant de le tester, nous pouvons d’ores et déjà vous donner nos premières impressions sur ce dernier.

Notre prise en main vidéo

Le OnePlus 7(T) Pro, simplement

En prenant en main le OnePlus 7T Pro, le premier constat à faire est naturellement… de ne lui trouver absolument aucune différence avec le OnePlus 7 Pro sorti en début d’année. Le constructeur chinois n’a tout simplement pas revu sa formule.

Qu’il s’agisse de sa face avant, qui libère toujours la quasi-intégralité de l’espace pour son écran en faisant appel à un capteur avant motorisé, ou de la face arrière qui oriente ses trois capteurs à la verticale au centre… Tout est absolument similaire. Même le placement des boutons est exactement le même.

Sur le papier, c’est d’ailleurs la même chose pour son écran : 6,67 pouces Fluid AMOLED, définition maximale en Quad HD+, ratio 19,5:9 et taux de rafraîchissement à 90 Hz, tout y est. La qualité de la dalle nous avait bluffés sur le OnePlus 7 Pro, et ce OnePlus 7T Pro semble bien se diriger vers les mêmes horizons.

La photo, le point à améliorer

Le plus gros problème du OnePlus 7 Pro était la photo. Malgré les promesses d’améliorations par mises à jour logicielles, ce dernier n’a jamais réussi à atteindre la qualité que l’on est en droit d’attendre pour un téléphone vendu à ce prix.

Sur le OnePlus 7T Pro, on retrouve les mêmes objectifs que le modèle précédent. Le capteur principal de 48 mégapixels Sony IMX586 est donc une nouvelle fois couplé à un téléobjectif de 8 mégapixels et un ultra grand-angle de 16 mégapixels, avec les mêmes caractéristiques.

Comme dit en introduction, notre OnePlus 7T Pro est en attente d’une mise à jour importante avant que nous puissions en faire le test. Et c’est particulièrement sur le plan de la photographie que cette dernière se doit d’améliorer les choses. Aussi, nous réserverons notre jugement jusque là.

Par contre, on peut d’ores et déjà noté qu’en l’absence d’un changement matériel, tout ceci aurait peut-être simplement mérité une simple mise à jour logicielle du OnePlus 7 Pro. Fort heureusement, connaissant le passif de la marque, cela sera très certainement le cas pour quiconque possède déjà ce dernier.

Le Snapdragon 855+, véritable nouveauté

Il existe cependant bien un changement matériel sur ce OnePlus 7T Pro comparativement au OnePlus 7 Pro : son SoC. Le Snapdragon utilisé ici est le 855+, une version overclockée du 855 qui permet un gain de puissance de 15 %… que peu de gens ressentiront au quotidien, pour être honnête.

On connaît OnePlus : les performances seront là. La firme a fait de la rapidité et la fluidité ses spécialités, et le OnePlus 7T Pro ne va pas à l’encontre de cette tendance. Pour contrebalancer cette augmentation de performances, la batterie passe à 4 085 mAh contre 4 000 mAh précédemment. Cela devrait suffire, d’autant que l’autonomie du 7 Pro était excellente.

Naturellement, le smartphone profite toujours de la Warp Charge 30 de 5V/6A soit 30 W. La promesse de OnePlus est d’offrir une recharge rapide sans chauffe, même en pleine recharge.

L’existence du OnePlus 7T Pro est étonnante

Avant que nous ne puissions vraiment le tester dans ses moindres retranchements, il faut avouer que le OnePlus 7T Pro… ne fait pas nécessairement rêver. Et pour cause : sur le papier comme physiquement, il ne semble pas apporter grand-chose au 7 Pro du début d’année.

La raison d’être du Snapdragon 855+ était déjà assez faible, l’intégrer est donc plus un argument marketing qu’un véritable bond en puissance. Les capteurs sont les mêmes, et leurs améliorations (s’il y en a) seront avant tout logicielles donc adaptables au 7 Pro. Et le design est exactement le même.

Il apparaît donc plutôt comme un rapide moyen de renouveler l’intérêt général du public autour du OnePlus 7 Pro à bas coût… tout en le poussant à conserver son prix de lancement. Cette année, le constructeur chinois aurait peut-être dû décider de sortir le OnePlus 7T en début d’année, et le OnePlus 7 Pro à la fin. Ici, son cycle à deux smartphones ne semble pas très logique.

Le OnePlus 7T Pro est disponible dès maintenant au prix de 759 euros pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.