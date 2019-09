Le OnePlus 7T vient d’être officialisé. Celui-ci offre une alléchante fiche technique sur le papier avec son écran 90 Hz, son triple appareil photo et son Snapdragon 855+. Hélas, les prix européens n’ont pas encore été dévoilés par la marque.

Après avoir été de plus en plus teasé, le OnePlus 7T est maintenant officialisé. D’aucuns pourraient le considérer comme une simple évolution du OnePlus 7 sorti plus tôt dans l’année. Ce constat semble plutôt justifié sans être complet non plus, car la nouvelle bête semble en avoir un peu plus sous le capot. D’ailleurs, vous pouvez déjà allez lire notre test complet.

Écran 90 Hz et triple capteur photo

Deux choses sont essentiellement mises en avant par Pete Lau, le cofondateur de la marque : l’écran qui profite d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz – qui n’est donc pas exclusif à la version Pro — et le triple appareil photo au dos du OnePlus 7T logé dans un module rond. Celui-ci est censé évoquer la forme d’un appareil photo reflex numérique (DSLR).

Pour la photo justement, il faut compter sur un capteur principal Sony IMX586 de 48 mégapixels avec une ouverture à f/1,6. À cela s’ajoute un téléobjectif x2 de 12 mégapixels et un ultra grand-angle de 16 mégapixels avec un champ de vision de 117 degrés. Le OnePlus 7T se targue aussi de profiter d’un mode macro avec une distance de mise au point à 2,5 cm et d’une stabilisation optimisée sur les vidéos.

Snapdragon 855+

À l’intérieur du smartphone, c’est un Snapdragon 855+ qui fait tourner la machine. Ce SoC a déjà montré qu’il pouvait faire des merveilles sur l’Asus ROG Phone 2. La puce est couplée 8 Go de RAM LPDDR4X ainsi qu’à un espace de stockage de 128 ou 256 Go en UFS 3.0.

Niveau design, la face avant du OnePlus 7T est un copier-coller du OnePlus 7, avec cette petite encoche en forme de goutte d’eau au sommet. C’est vraiment sur le dos que le gros du travail esthétique a été fait. En plus du module photo rond, la marque est très fière du dégradé apposé sur la surface en verre mat.

Sur le reste de la fiche technique, il faut retenir que l’écran AMOLED a une diagonale de 6,55 pouces avec une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. On est sur un format assez étiré avec ce ratio de 20:9. La batterie, elle, repose sur une capacité de 3800 mAh et sur une recharge rapide fournie avec le smartphone de 30W. Côté interface, le OnePlus 7T tourne sous Android 10 avec OxygenOS.

Mis à part cela, sachez que le lecteur d’empreintes est sous l’écran, qu’un bouton « Alert Slider » est de la partie et que le NFC est évidemment pris en charge. Il n’y a pas de prise jack, seulement un port USB-C 3.1. Enfin, le OnPlus 7T n’accueille pas de microSD, mais fonctionne avec deux nano SIM.

Prix et disponibilité

On ignore encore le prix européen du OnePlus 7T. Celui-ci sera dévoilé le 10 octobre prochain et on suppose qu’il sera disponible en précommande ou à la vente dans la foulée.

Le smartphone se décline en deux coloris : argent et bleu.