OnePlus va renouveler sa gamme de smartphones en fin d’année avec les OnePlus 7T et 7 T Pro. Voici tout ce que l’on sait sur les deux prochains smartphones.

OnePlus a désormais l’habitude de sortir ses smartphones deux fois par an, avec une révision en fin d’année. Les prochains smartphones attendus de la marque sont les OnePlus 7T et 7T Pro qui seront présentés le 26 septembre et le 10 octobre. La plus grande nouveauté viendra de l’intégration d’un écran 90 Hz au OnePlus 7T.

Le nouveau design du OnePlus 7T

OnePlus a déjà confirmé le design du OnePlus 7T. Le smartphone proposera un module photo rond au dos, et un écran borderless avec une fine encoche à l’avant.

Le design du OnePlus 7T Pro fait toujours l’objet de rumeurs, mais une fuite assez fiable indique qu’il rependra l’essentiel du design du OnePlus 7 Pro. On aurait donc un écran bord à bord sans encoche, grâce à une caméra sortant du téléphone par pop-up, et un triple appareil photo au dos.

Écran à 90 Hz pour toute la gamme

L’écran AMOLED à 90 Hz du OnePlus 7 Pro était sans aucun doute son grand point fort, au point d’être probablement notre écran préféré vu cette année sur smartphone.

OnePlus a confirmé que le OnePlus 7T allait pouvoir profiter d’un écran à 90 Hz. Augmenter la fréquence d’affichage de l’écran permet d’améliorer nettement la fluidité de la navigation et le défilement des pages.

Caractéristiques en rumeurs

Les fiches techniques des OnePlus 7T et 7 T Pro ont fait l’objet de fuites. Voici ce que devraient donner les caractéristiques des deux smartphones.

OnePlus 7T

Écran : 6,55 pouces (2400×1080 px/402 PPP) Fluid AMOLED, 90 Hz et compatible HDR10+

Capteur d’empreintes optique dans l’écran

SoC : Snapdragon 855+ (7 nm)

GPU : Adreno 640

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go/256 Go

Appareil photo arrière : 48 Mpx (f/1.6) stabilisé (OIS + EIS) Téléphoto 12 Mpx (f/2.2) équivalent zoom 2x Ultra grand-angle 16 Mpx (f/2.2) – 120° Nouveau mode macro Mode nuit Super slow-motion à 960 fps en 720 p

Caméra frontale : 16 Mpx (f/2.0) stabilisée (EIS)

Batterie : 3800 mAh avec charge rapide WARP Charge 30T (20 % plus rapide que le OnePlus 7 Pro)

Android 10 (Oxygen OS)

OnePlus 7T Pro

Écran : 6,65 pouces (3100×1440 px/516 PPP) Fluid AMOLED, 90 Hz et compatible HDR10+

Capteur d’empreintes optique dans l’écran

SoC : Snapdragon 855+ (7 nm)

GPU : Adreno 640

RAM : 8 Go

Stockage : 256 Go

Appareil photo arrière : 48 Mpx (f/1.6) stabilisé (OIS + EIS) Téléphoto 8 Mpx (f/2.4) équivalent zoom 3x Ultra grand-angle 16 Mpx (f/2.2) – 120° Nouveau mode macro Mode nuit Super slow-motion à 960 fps en 720 p

Caméra frontale : 16 Mpx (f/2.0) stabilisée (EIS)

Batterie : 4085 mAh avec charge rapide WARP Charge 30T

Android 10 (Oxygen OS)

Deux conférences de présentation

OnePlus fait les choses un peu différemment pour la présentation des OnePlus 7T et 7T Pro. La firme va en dévoiler la gamme à travers plusieurs événements. Le OnePlus 7T sera d’abord dévoilé le 26 septembre en Inde, en même temps que le OnePlus TV. Il faudra attendre le 10 octobre pour que le smartphone soit dévoilé en Europe, en compagnie du OnePlus 7T Pro. Il semble donc que le OnePlus 7T sera la véritable star entre les deux téléphones pour cette nouvelle gamme.