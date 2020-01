Acheter sur Google : le meilleur des soldes avec notre code promo exclusif

C'est enfin les soldes, et le nouveau service Acheter sur Google a une belle surprise pour les lecteurs de Frandroid : des remises de 7 % jusqu'à 100 euros avec le code promo FRANDROID916. On vous a sélectionné dans cet article de nombreux produits qui pourraient vous faire craquer.

Acheter sur Google est la nouvelle plateforme d’e-shopping venue tout droit du géant Google. À l’aide de nombreux partenaires de confiance comme Boulanger, Auchan, Carrefour ou Darty, le service permet d’acheter via ces vendeurs (et bien d’autres) sans quitter la plateforme créée par la firme de Mountain View.

Les avantages sont nombreux, on peut tout commander depuis son compte Google, payer via Google Pay, profiter d’un SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de promotions comme celles-ci réservées pour ces soldes aux lecteurs de Frandroid !

Avec le code promo FRANDROID916 à rentrer lors du paiement, les 5000 premiers lecteurs à l’utiliser pourront profiter de 7 % de remise (jusqu’à 100 euros de remise) sur n’importe quel produit disponible via Acheter sur Google, donc sur n’importe quel produit vendu par Boulanger, Auchan, Carrefour, Darty, Fnac et d’autres ! Notez que la réduction ne s’applique pas sur la taxe et sur les frais de ports et est limitée à une utilisation par personne, mais qu’elle peut être utilisée même si vous avez déjà commandé sur la plateforme !

Du Google Nest Mini, en passant par la trottinette Xiaomi M365 ou le Samsung Galaxy Note 10, voici une sélection d’offres disponibles sur la plateforme Acheter sur Google. Sachez cependant que le code est utilisable sur tout le catalogue du site !

La sélection en un clin d’œil

Si vous connaissez déjà les produits, voici notre sélection résumée.

Google Home : l’enceinte connectée la plus polyvalente à 74 euros

Le Google Home n’est pas aussi discret que sa version Mini. Il prend une forme cylindrique évidemment plus imposante qu’un galet. Cependant, sa plus grande taille lui permet de posséder plusieurs avantages par rapport à son petit-frère.

Tout d’abord, le son est de meilleure qualité. Son haut-parleur à grande excursion lui permet de diffuser un son clair et puissant — toutes proportions gardées. Ensuite, ses deux microphones captent mieux la voix de l’utilisateur, jusqu’à plus de 8 mètres de distance, selon Google. Il est vrai que même avec de la musique en fond, vous n’aurez pas de problèmes à formuler une requête.

Évidemment, l’enceinte embarque Google Assistant pour répondre à toutes vos questions, et bien plus. En prononçant les mots « Ok Google » ou « Hey Google », vous pouvez effectivement demander de savoir la météo du jour, de jouer la musique Fireworks de Katy Perry (si vous avez un compte Spotify, Deezer ou YouTube Music), de connaître la recette des crêpes ou la définition du mot anticonstitutionnellement, mais l’assistant va au-delà si vous avez des objets connectés. Ampoules, thermostats, caméras et bien d’autres, c’est le monde de la domotique qui s’ouvre à vous.

En bref

La remise de 50 % pour les soldes

Plus puissant et plus performant que le Mini

Google Assistant et tous ses avantages pour la domotique

Au lieu de 149 euros à son lancement, l’enceinte connectée Google Home tombe aujourd’hui à 74 euros avec Acheter sur Google. Pour obtenir ce prix avantageux, il est impératif d’utiliser notre code promo exclusif FRANDROID916.

Sony WH-1000XM3 : la meilleure réduction de bruit active à 278 euros

A-t-on encore besoin de présenter le casque Bluetooth de Sony, « sobrement » appelé WH-1000XM3 ? Il fait partie des références du marché en ce qui concerne les casques sans-fil grâce de nombreuses technologies intégrées comme la réduction de bruit active (dont l’intensité est réglable depuis l’application compagnon Sony Headphones).

Elle est d’ailleurs l’argument principal de ce casque, Sony s’est hissé en expert de la noise cancellation pour faire passer un bruit de voitures dans la rue en un discret souffle qui sera ensuite camouflé par votre musique. Que dire de sa qualité sonore qui reste là aussi un exemple à suivre, on a du mal à prendre ce casque à défaut et même son design est plus que réussi et offre un confort permettant de le porter durant plusieurs heures sans problèmes.

Avec son autonomie de près de 30 heures, vous pourrez rester loin du chargeur sans craindre d’être à court de batterie trop vite. Si vous atteignez le point de non retour, un simple câble USB-C suffit avec 15 minutes de charge pour 8 heures d’autonomie.

Le casque Sony WH-1000XM3 en bref

Une réduction de bruit active irréprochable

Un son de grande qualité

Une grande autonomie avec charge rapide

Avec le code promo exclusif FRANDROID916, vous pouvez retrouver le casque Sony WH-1000XM3 à seulement 278.07 euros au lieu de 299 euros via Acheter sur Google.

Apple AirPods 2 : les écouteurs true-wireless prodiges à 158 euros

Les AirPods 2 ne sont pas de simples écouteurs true wireless parmi tant d’autres, ils sont LA référence et sont même devenus un véritable phénomène de société. Apple a créé des écouteurs qui sont parfaitement liés aux iPhone, iPad et Mac. La connexion avec les produits à la pomme se fait en ouvrant simplement la boite de charge. Evidemment, ils sont également compatibles avec n’importe quel autre produit Bluetooth comme un smartphone Android.

Légers et assez fins, ils ne se font pas sentir dans les oreilles et sont donc très confortables, même sur la longueur. Le boitier de charge est elle aussi compacte et peut se ranger facilement dans la poche d’un jean sans pour autant l’encombrer. L’autonomie est d’environ 5 heures et le boitier permet de les recharger environ 4 fois.

La qualité sonore n’est pas son argument de poids mais elle reste clairement un bon point au vu son format compact. Les AirPods 2 peuvent être controlés avec un système de navigation tactile pour mettre en pause, passer les sons, répondre à un appel ou parler à l’assistant vocal Siri.

Les AirPods 2 en bref

Une liaison parfaite avec les produits Apple

Un format compact et confortable

Une autonomie de plusieurs heures

Avec le code promo exclusif FRANDROID916, vous pouvez retrouver les AirPods 2 à 158 euros au lieu de 169,90 via Acheter sur Google.

Retrouvez les AirPods 2 à 158 euros via Acheter sur Google FRANDROID916

Google Nest Mini : connectez votre maison pour 56 euros avec l’enceinte connectée

Le Google Nest Mini est la solution économe pour connecter sa maison avec Google Assistant. Cette petite enceinte intègre l’assistant vocal de Mountain View, compatible avec de nombreux services comme les ampoules Philips Hue, les prises électriques connectées et tous les autres produits compatibles avec Google Home.

Son design en tissu et son format compact permet de le poser sur un meuble sans qu’il n’encombre la décoration d’une pièce. Il garde de plus la ligne directrice des autres produits Google Nest ou Home et permet de créer un « écosystème » cohérent visuellement dans votre maison.

Qui dit enceinte connectée dit enceinte, vous pouvez vous servir de ce Google Nest Mini pour diffuser du son dans une pièce sans trop de problèmes. Ce ne sera pas de la grande qualité mais cela suffira pleinement pour un petit salon, ou dans une salle de bain comme radio par exemple.

Le Google Nest Mini en bref

L’intégration de Google Assistant

Un design réussi et un format compact

Une qualité sonore honorable

Avec le code promo exclusif FRANDROID916, vous pouvez retrouver le Google Nest Mini à 56 euros au lieu de 60 via Acheter sur Google.

Retrouvez le Google Nest Mini à 56 euros via Acheter sur Google FRANDROID916

Samsung Galaxy Note 10 : le flagship de la fin d’année à 650 euros

Le Galaxy Note 10 est la dernière itération du flagship de Samsung et reste l’un des meilleurs smartphones — si ce n’est le meilleur — sortis en seconde partie de 2019. On a d’ailleurs là le seul smartphone haut de gamme avec un stylet, c’est l’intérêt premier de la gamme Note.

Son design respire le haut de gamme, son écran quasi borderless poinçonné est clairement magnifique, Samsung prouve encore son savoir-faire en la matière. Son dos en verre permet au smartphone de supporter la charge sans-fil rapide et abrite le triple module photo. Le smartphone est propulsé par la puissante puce Exynos 9825 et 8 Go de mémoire vive, couplé à 256 Go de stockage interne.

Le Samsung Galaxy Note 10 n’intègre pas juste un stylet pour « faire joli ». Il offre de nombreuses fonctionnalités comme la prise de notes à la main, permet de contrôler le smartphone sans toucher à l’écran et de prendre des photos à distance par exemple.

Le Samsung Galaxy Note 10 en bref

Un design réussi digne d’un haut de gamme

Une puissance difficile à égaler

Le S-Pen, le stylet bien trop souvent sous côté

Avec le code promo exclusif FRANDROID916, vous pouvez retrouver le Samsung Galaxy Note 10 à 650 euros au lieu de 959 (remise vendeur de 250 euros + code promotionnel) via Acheter sur Google.

Retrouvez le Samsung Galaxy Note 10 à 650 euros via Acheter sur Google FRANDROID916

Google Pixel 3a : le surdoué de la photo à 325 euros

Quand on cherche un smartphone doué en photographie pour moins de 400 euros, le roi de ce secteur est clairement le Google Pixel 3a. Le téléphone de Google est même un surdoué dans sa catégorie de prix. Gardant le design de la gamme Pixel (1, 2 et 3) avec un format compact, il garde ce sentiment de qualité à un prix moindre que ses grand frères.

Son écran OLED avec une résolution Full HD+ n’a ni poinçon ni encoche mais des bordures assez imposantes en haut et en bas. À l’intérieur se trouve la version « stock » d’Android 10, la plus pure possible avec aucune application superflue, juste les services Google. De plus, les smartphones Pixel reçoivent les mises à jour du système d’exploitation en priorité, de quoi se targuer devant ses amis propriétaires de smartphones encore sous Android 8 ou 9.

Mais la plus grosse qualité des smartphones Pixel c’est l’appareil photo. Ce Pixel 3a intègre les algorithmes si réputés de Google dans le traitement de l’image pour proposer des clichés de grande qualité et inégalables dans sa gamme de prix. Que ce soit avec le capteur arrière de 12 mégapixels ou avant de 8 mégapixels, vous ne serez jamais déçu.

Le Google Pixel 3a en bref

Un très bon écran OLED

Les mises à jour Android en priorité

Des photos d’une qualité inégalable

Avec le code promo exclusif FRANDROID916, vous pouvez retrouver le Google Pixel 3a à 325 euros au lieu de 350 via Acheter sur Google.

Retrouvez le Google Pixel 3a à 325 euros via Acheter sur Google FRANDROID916

Xiaomi M365 ou M365 Pro : à partir de 325 euros, évitez les grèves des transports

Dans le monde des trottinettes électriques, Xiaomi règne. Son modèle phare est la M365, qui a ensuite été déclinée dans une version Pro. Cette trottinette est inévitable dans les rues de Paris tant elle domine le marché.

Avec son design réussi et une conception robuste, vous pourrez circuler avec sans problèmes au niveau de votre confort. Elle supporte une charge maximale de 100 kg et peut rouler jusqu’à 25 km/h (la limite légale en France), un bouton poussoir sur la droite du guidon permet d’accélérer tandis le frein est à gauche. Ce dernier est d’ailleurs à disque. Son autonomie de 20 à 30 km la rend idéale pour des trajets quotidiens en ville tout en offrant une bonne tenue de route.

La Xiaomi M365 Pro est le même modèle que la classique, avec toutefois une meilleure autonomie (+ 20 km) et un écran pour afficher la vitesse et les différents modes utilisés (Sport, D ou Eco).

La Xiaomi M365 et M365 Pro en bref

Un design robuste

Une bonne tenue de route

Une autonomie importante (encore plus sur la Pro)

Avec le code promo exclusif FRANDROID916, vous pouvez retrouver la Xiaomi M365 classique à 325 euros au lieu de 349 via Acheter sur Google.

Retrouvez la Xiaomi M365 à 325 euros via Acheter sur Google FRANDROID916

Avec le code promo exclusif FRANDROID916, vous pouvez retrouver la Xiaomi M365 Pro à 417 euros au lieu de 449 via Acheter sur Google.

Retrouvez la Xiaomi M365 Pro à 417 euros via Acheter sur Google FRANDROID916

Dyson V7 Motorhead : l’aspirateur ultra-maniable à 230 euros

Comment parler d’aspirateurs sans évoquer Dyson ? Le fabricant britannique est devenu le maître dans l’innovation chez les aspirateurs à main. Ses produits sont facilement maniables, ne possèdent pas de sacs et n’ont pas de perte d’aspiration, son V7 Motorhead ne fait pas exception.

Il dispose d’un moteur utilisant la technologie Cyclones 2 Tier Radial qui lui garantit une très bonne capacité d’aspiration. De plus, ce modèle dispose de la brosse Motorhead à entrainement direct qui permet de nettoyer en profondeur les moquettes et les surfaces textiles. Évidemment, la brosse est interchangeable pour s’adapter à tous types de sols.

Son autonomie est de 30 minutes en utilisation normale et 6 lors du mode Max pour un surcroit de puissance ! Léger, il est facile à manier pour pouvoir même aspirer au plafond ou sous les meubles.

Le Dyson V7 Motorhead en bref

Une maniabilité agréable

Le moteur V7

La brosse Motorhead interchangeable

Avec le code promo exclusif FRANDROID916, vous pouvez retrouver le Dyson V7 Motorhead à 230 euros au lieu de 250 via Acheter sur Google.

Retrouvez le Dyson V7 Motorhead à 230 euros via Acheter sur Google FRANDROID916

OnePlus 7T : notre coup de cœur à 557 euros

Le OnePlus 7T est un coup de cœur de 2019 dans notre rédaction. OnePlus a encore réussi à proposer un excellent produit à un excellent prix. Son dos avec cet effet « brossé » lui offre une belle sensation en main et le triple capteur photo disposé dans un cercle lui permet de se démarquer des plus courants modules carrés ou rectangulaires. Sa partie photo est d’ailleurs plutôt convaincante avec un mode macro plutôt réussi.

À l’avant on peut apprécier la beauté de l’écran AMOLED de 6,55 pouces, d’une résolution Full HD + avec surtout un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Grâce à ça, il offre une fluidité exemplaire de ce qui se passe à l’écran, idéal pour les vidéos et les jeux par exemple. Il s’équipe également du puissant Snapdragon 855+, ici épaulé par 8 Go de mémoire vive, 128 Go dee stockage interne et une batterie de 3 800 mAh. Une fiche technique digne des plus grands.

Le constructeur a d’ailleurs toujours été un exemple d’autonomie et le OnePlus 7T ne déroge évidemment pas à la règle. Par ailleurs, il propose la charge rapide « Dash Charge » jusqu’à 30 W, lui permettant de gagner 70 % en 30 minutes.

Le OnePlus 7T en bref

Un design réussi

Un écran presque parfait

Une puissance exceptionnelle

Avec le code promo exclusif FRANDROID916, vous pouvez retrouver le OnePlus 7T à 557 euros au lieu de 599 via Acheter sur Google.

Retrouvez le OnePlus 7T à 557 euros via Acheter sur Google FRANDROID916

Xiaomi Redmi 8 : petit prix mais gros potentiel à 157 euros

Xiaomi est passé maitre dans la conception de très bons smartphones à très petit prix. Son Redmi 8 est un parfait exemple. Le design n’est pas « original » mais il n’est pas raté pour autant cette encoche en forme de goutte d’eau sur la partie supérieure de l’écran IPS LCD et ce menton prononcé où l’on peut apercevoir le logo Redmi. Cette dalle affiche d’ailleurs une définition HD +.

Au dos, le module photo accueille deux capteurs, un de 12 mégapixel pour la prise de clichés et un capteur de profondeur de 2 mégapixels pour le mode portrait. Pour assurer ensuite une expérience utilisateur fluide au quotidien, le Xiaomi Redmi Note 8 peut compter sur le Snapdragon 439 qui a prouvé qu’il était un composant très performant pour un produit dans cette gamme de prix.

Pour l’accompagner, on a 3 Go de RAM, 32 Go de stockage interne et surtout une batterie de 5 000 mAh pour pouvoir tenir 2 jours sans problème.

Le Xiaomi Redmi 8 en bref

Un smartphone abordable mais plus que fonctionnel

Il convient pour une utilisation basique au quotidien

Une grosse batterie de 5 000 mAh pour 2 jours d’autonomie et même plus

Avec le code promo exclusif FRANDROID916, vous pouvez retrouver le Xiaomi Redmi 8 à 157 euros au lieu de 169 via Acheter sur Google.

Retrouvez le Xiaomi Redmi 8 à 157 euros via Acheter sur Google FRANDROID916

Xiaomi Redmi Note 8T : le meilleur rapport qualité-prix à 185 euros

Si le Redmi 8 présenté juste avant était un bon rapport qualité-prix, que dire de ce Redmi Note 8T qui en est le champion incontesté. Le design respire la qualité avec de belles finitions et une apparence très élégante avec un dos en verre qui abrite le quadruple capteur photo avec sa configuration 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels qui promet sur le papier d’apporter une polyvalence très appréciée, d’autant plus pour un smartphone à moins de 200 euros.

Avec le Snapdragon 665, le Redmi Note 8T s’en sort très bien pour la plupart des tâches du quotidien. Il permet même de faire tourner quelques jeux 3D sans problèmes. Couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, vous ne devriez pas avoir de problèmes de fluidité avec une utilisation classique. Sa batterie de 4 000 mAh lui offre une très bonne autonomie, le smartphone tiendra plus qu’une journée, voire deux si vous êtes économe.

Le smartphone est vendu de base avec un chargeur rapide 18 W (certains haut de gamme ne le font même pas, coucou Apple et l’iPhone 11) et intègre un port NFC pour faciliter le paiement sans contact.

Le Xiaomi Redmi Note 8T en bref

Un design réussi et élégant

Une fiche technique supérieure à la moyenne de cette gamme de prix

Un quadruple module photo

Avec le code promo exclusif FRANDROID916, vous pouvez retrouver le Xiaomi Redmi 8T à 185 euros au lieu de 199 via Acheter sur Google.