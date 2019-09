Le OnePlus 7T montre le design de son dos dans un article officiel publié par la marque.L’occasion d’admirer le module photo et le dégradé de la face arrière.

Le OnePlus 7T va être dévoilé officiellement à la fin du mois de septembre. Et au lieu d’attendre sagement l’événement, la marque a décidé de dévoiler d’ores et déjà une partie du design de son futur smartphone. Plus particulièrement son dos.

OnePlus a en effet publié deux rendus du OnePlus 7T dans un post de blog tout en décrivant un petit peu le soin apporté aux finitions. Pete Lau, le fondateur de la marque explique en effet que ses équipes et lui sont très fiers du dos en verre mat de l’appareil tout en précisant qu’ils ont ajouté un dégradé dessus pour lui donner un aspect légèrement métallique. Le dirigeant promet aussi une sensation très agréable au toucher.

Module photo rond

Mais évidemment c’est surtout l’imposant module photo qui attire le regard. « L’appareil photo doit s’affirmer visuellement de manière audacieuse, mais aussi s’intégrer naturellement dans le design général pour une apparence homogène », écrit Pete Lau à ce propos. Et d’ajouter que la forme circulaire s’est imposée naturellement par sa symétrie sous n’importe quel point de vue.

On notera que le nom du OnePlus 7T n’est jamais mentionné dans l’article de Pete Lau. Le patron de OnePlus fait toutefois moins de mystère dans son tweet où il utilise le hashtag #OnePlus7T.

Le doute n’est donc vraiment pas permis sur ce point-là. Enfin, rappelons qu’un OnePlus 7T Pro est également attendu avec le OnePlus 7T.