OnLeaks a publié la fiche technique complète des OnePlus 7T et 7T Pro. Les différences avec la génération précédente ne saute pas immédiatement aux yeux.

C’est la rentrée et avec elle arrive une avalanche de nouveaux smartphones haut de gamme. Apple a présenté ses iPhone 11, Huawei ne va pas tarder à dévoiler ses Mate 30, et Google devrait suivre en octobre. Mais au milieu de toutes ces annonces, nous devrions également découvrir les OnePlus 7T et 7T Pro, les nouveaux smartphones de la marque chinoise montante.

Quelques semaines avant l’officialisation de ces deux appareils, OnLeaks, via CompareRaja, a publié la fiche technique complète des OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro. Les voici en détail.

Fiche technique du OnePlus 7T :

Écran : 6,55 pouces (2400×1080 px / 402 PPP) Fluid AMOLED, 90 Hz et compatible HDR10+

Capteur d’empreintes optique dans l’écran

SoC : Snapdragon 855+ (7nm)

GPU : Adreno 640

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go / 256 Go

Appareil photo arrière : 48 Mpx (f/1.6) stabilisé (OIS + EIS) Téléphoto 12 Mpx (f/2.2) équivalent zoom 2x Ultra grand-angle 16 Mpx (f/2.2) – 120 ° Nouveau mode macro Mode nuit Super slow-motion à 960 fps en 720 p

Caméra frontale : 16 Mpx (f/2.0) stabilisé (EIS)

Batterie : 3800 mAh avec charge rapide WARP Charge 30T (20 % plus rapide que le OnePlus 7 Pro)

Android 10 (Oxygen OS)

Fiche technique du OnePlus 7T Pro :

Écran : 6,65 pouces (3100×1440 px / 516 PPP) Fluid AMOLED, 90 Hz et compatible HDR10+

Capteur d’empreintes optique dans l’écran

SoC : Snapdragon 855+ (7nm)

GPU : Adreno 640

RAM : 8 Go

Stockage : 256 Go

Appareil photo arrière : 48 Mpx (f/1.6) stabilisé (OIS + EIS) Téléphoto 8 Mpx (f/2.4) équivalent zoom 3x Ultra grand-angle 16 Mpx (f/2.2) – 120 ° Nouveau mode macro Mode nuit Super slow-motion à 960 fps en 720 p

Caméra frontale : 16 Mpx (f/2.0) stabilisé (EIS)

Batterie : 4085 mAh avec charge rapide WARP Charge 30T

Android 10 (Oxygen OS)

Si ces fiches techniques sont avérées, et on a tendance à le croire au vu du sérieux de la source, les différences avec le OnePlus 7 Pro ne sautent pas tout de suite aux yeux, et celle entre les deux 7T non plus. Soulignons néanmoins la présence de nouveaux modes photo, la présence des 3 capteurs sur le 7T (le OnePlus 7 n’en avait que deux), les batteries légèrement plus conséquentes et la présence d’un Snapdragon 855+.

Selon OnLeaks, les OnePlus 7T devraient être présentés le 10 octobre pour une commercialisation le 15. Leur prix n’est pas connu, mais on espère qu’ils ne s’éloigneront pas trop des prix des OP7, à savoir 559 euros pour la version normale et 709 euros pour la version Pro.