Apple prépare sa nouvelle génération d’iPhone pour la fin de l’année 2019. Voici tout ce que l’on sait sur l’iPhone 11, mais aussi les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Max grâce aux rumeurs et aux fuites très concrètes.

Comme tous les ans, Apple prépare une nouvelle génération d’iPhone dont la présentation est attendue pour le 10 septembre. Après les iPhone XS, XS Max et XR de 2018, on attend une nouvelle génération chiffrée : iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Max (remplaçant respectivement les iPhone XR, XS et XS Max). Voici tout ce que l’on sait sur ces appareils.

En vidéo

Une vidéo publiée par Marques Bronwlee basée sur des modèles factices de l’iPhone 11 permet de se donner une première idée du design du futur smartphone.

Les fiches techniques attendues des iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Max

Le site MyDrivers prétend connaître les spécifications techniques précises des iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Max. Voici les caractéristiques techniques attendues :

iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 (Pro) Max Écran LCD 6,1 pouces OLED 5,8 pouces OLED 6,5 pouces Définition 1792 x 828 px (326 PPP) 2436 x 1125 px (458 PPP) 2688 x 1242 px (458 PPP) 3D Touch non non non Face ID oui oui oui SoC A13 A13 A13 RAM 4 Go 6 Go 6 Go Caméra frontale 12 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Appareil photo double capteur 12 Mpx Triple capteur 12 Mpx Triple capteur 12 Mpx Recharge inversée sans fil oui oui oui WiFi WiFi 6 WiFi 6 WiFi 6 Support Apple Pencil non oui oui Batterie 3110 mAh 3190+ mAh 3500+ mAh Stockage 64 / 256 / 512 Go 128 / 256 / 512 Go 128 / 256 / 512 Go

Le design de l’iPhone 11 dans la continuité

Habituellement, les modèles d’iPhone qui changent de numéro marquent également un changement de design. On se souvient ainsi de l’iPhone 4, de l’iPhone 6 ou encore de l’iPhone X. Mais alors à quoi ressemblera le nouvel iPhone 11 ? D’après les premières fuites concernant le design de l’iPhone 11, Apple ne devrait pas complètement revoir sa copie. On garderait l’écran OLED à large encoche à l’avant, des bordures en acier et un dos en verre.

La nouveauté principale serait à aller chercher au dos, du côté de l’appareil photo. Face à la montée en gamme de ses concurrents directs, Apple aurait choisi d’intégrer trois appareils photo au dos, formant un triangle au centre d’un module devenu carré. Cette information est apparue sous forme de rumeur dès le mois de janvier, et a été confirmée à maintes reprises depuis. C’est un élément de design qu’Apple devra partager avec Google, qui a décidé de faire pareil pour son Pixel 4, avec deux appareils photo cette fois.

Le nouvel iPhone XR aurait également le droit à une évolution tout en douceur de son design. L’écran resterait le même, comme le châssis, mais le module de l’appareil photo deviendrait lui aussi carré, pour n’intégrer qu’un second appareil photo cette fois. C’est logique, l’iPhone XR est une déclinaison moins bien équipée et un peu moins chère de l’iPhone. Si ce dernier récupère un troisième appareil, alors l’iPhone XR peut avoir deux appareils photo tout en gardant maintenant cette différence d’équipement dans la gamme.

À en croire les accessoiristes, le logo de la marque serait légèrement décalé cette année pour être centré au dos de l’appareil. Cela permet d’éviter de surcharger visuellement le haut de la coque, déjà bien remplie par le nouveau module photo, mais aussi de s’aligner sur le design des autres appareils de la marque.

iPhone 11 : un triple appareil photo

L’iPhone avec deux appareils utilise pour le moment un capteur principal grand-angle et un appareil photo secondaire avec un téléobjectif, permettant de profiter d’un zoom hybride 2x. Le troisième appareil photo de l’iPhone 11 serait quant à lui équipé d’un objectif ultra grand-angle.

Une attention toute particulière serait apportée à cet ultra grand-angle avec une meilleure gestion des basses lumières et une correction de la distorsion par IA. Une fonction baptisée « Smart Frame » servirait également à prendre une photo en ultra grand-angle afin de permettre de recadrer la photo a posteriori.

La vidéo serait également à l’honneur avec une qualité « plus proches de caméras professionnelles ».

Enfin, le zoom devrait par ailleurs être disponible également sur le successeur de l’iPhone XR.

Charge sans-fil inversée et batterie agrandie pour l’iPhone 11

Cette information vient du très réputé Bloomberg. Apple devrait reprendre une fonction ajoutée par Samsung et Huawei sur leurs derniers fleurons : la charge sans-fil inversée. Elle permet tout simplement de se servir de la charge sans-fil intégrée à l’iPhone pour charger d’autres appareils. On pense évidemment aux écouteurs Air Pods compatibles commercialisés par Apple depuis le début de l’année.

Pour compenser la consommation induite par ce chargement, Apple aurait également prévu d’augmenter le volume des batteries de l’iPhone de 15 à 25 % selon les modèles.

iPhone 11 : des performances propulsées par l’Apple A13

Qui dit nouvel iPhone, dit également nouvelle génération de SoC développée par Apple. Avec l’iPhone 11, on devrait avoir le droit à l’Apple A13, une nouvelle fois fabriquée par TSMC en 7 nm. Pour le moment, on ne sait pas encore quel gain de performance apportera cette nouvelle génération. On peut imaginer l’ajout d’une compatibilité avec le Wi-Fi 6 notamment.

La 5G ne devrait pas encore être de la partie pour l’iPhone, faute de réseaux déployés dans la plupart des territoires où le smartphone est vendu. Quoiqu’il en soit, ce ne sera pas le cas en France où les opérateurs ne prévoient pas la commercialisation de la 5G avant au moins 2020.

iOS 13

Apple a dévoilé iOS 13 lors de la WWDC 2019. Les iPhone qui sortiront en 2019 profiteront de cette nouvelle version du système nativement, et devraient même avoir le droit à quelques nouveautés en exclusivités. Vous pouvez découvrir la liste des nouveautés annoncées dans notre article dédié.

Quand sort l’iPhone 11 ?

Ça n’étonnera personne, mais les nouveaux iPhone seraient prévus pour la fin du mois de septembre. La présentation officielle aura lieu dans tous les cas le 10 septembre, à 19 heures, heure française, et sera diffusée pour la première fois en direct sur YouTube. On peut espérer un lancement une à deux semaines plus tard.

Quel est le prix de l’iPhone 11 ?

Pour le moment, Apple n’a pas communiqué sur le prix définitif de l’iPhone 11. Selon MyDrivers, le prix serait de :

749 dollars pour l’iPhone 11

999 dollars pour l’iPhone 11 Pro

1099 dollars pour l’iPhone 11 Max

Il s’agit des prix, au dollar près, pratiqués actuellement pour les iPhone XR, XS et XS Max. En France, si les prix ne changent pas non plus, il faut donc s’attendre à :

855,28 euros pour l’iPhone 11

1155,28 euros pour l’iPhone 11 Pro

1255,28 euros pour l’iPhone 11 Max

Les questions en suspens

USB Type-C ou Lightning ?

Plusieurs fuites s’accordent à dire que Apple a testé des prototypes d’iPhone équipés de connecteur USB Type-C pour remplacer le port Lightning. La marque pourrait faire cette transition pour simplifier son écosystème d’accessoires, alors que les MacBook ne proposent plus que des ports USB Type-C. À l’inverse, ce serait la fin d’un connecteur propriétaire qui garantit à Apple des revenus sur la vente des accessoires compatibles. Si Apple semble envisager ce changement, la transition pourrait avoir lieu plus tard, en 2020.

Enfin un chargeur rapide ?

Il s’agit d’une rumeur récurrente depuis plusieurs années concernant les prochains iPhone, et l’iPhone 2019 n’y fait pas exception. Apple continue de fournir ses iPhone avec des chargeurs 5W alors que toute la concurrence propose au moins une charge rapide 10 W ou 15 W, même sur des smartphones à 200 euros. Plusieurs rumeurs estiment que Apple pourrait enfin proposer un chargeur USB-C de 18W avec le prochain iPhone, mais d’autres rumeurs indiquent que ce ne serait toujours pas pour cette année.