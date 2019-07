Les OnePlus 5 et 5T viennent de recevoir une mise à jour vers OxygenOS 9.0.7. Cette nouvelle version apporte notamment le système de capture d’écran vidéo, le mode jeu « Fnatic », les réponses rapides en paysage et plus encore.

OnePlus continue de maintenir à jour ses anciens smartphones et à faire ruisseler ses nouvelles fonctionnalités sur les générations précédentes. Les OnePlus 5 et 5T, sortis en 2017, reçoivent donc actuellement une mise à jour vers OxygenOS 9.0.7, apportant ainsi des fonctionnalités qui sont arrivées avec les OnePlus 7 et 7 Pro de 2019.

Les nouveautés

Voici le changelog officiel diffusé par la marque :

Système : Mise à jour vers le patch de sécurité de juin 2019

Ajout de la fonction d’enregistrement vidéo d’écran (Paramètres rapides – Modifier – Enregistreur d’écran)

Ajout des réponses rapides en paysage (Paramètres – Utilitaires – Réponse rapide dans paysage) Mode jeu : Ajout du mode Fnatic (Paramètres – Utilisataires – Mode En jeu) Téléphone : Correction d’erreur avec la numérotation abrégée

Notons qu’il était déjà possible d’installer l’APK de l’application de capture d’écran vidéo, mais que celle-ci n’était pas intégrée au système et ne pouvait donc pas enregistrer le son interne du téléphone (le son d’un jeu par exemple).

Pour les réponses rapides en paysage, la fonction ajoute une petite fenêtre de chat ainsi qu’un clavier pour répondre. C’est très pratique, mais ne fonctionne que sur quelques applications (Instagram, WhatsApp, WeChat et QQ).

Enfin, le mode Fnatic est un mode jeu comme on en trouve souvent sur les smartphones d’aujourd’hui, bloquant les notifications, désactivant la luminosité automatique et améliorant les performances du smartphone.

Voici les liens de téléchargements d’OxygenOS 9.0.7 :