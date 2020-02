OnePlus transforme ses smartphones en Google Nest Hub

Grâce à Google, les smartphones OnePlus à partir du OnePlus 3 peuvent désormais profiter de l'Ambient Mode lorsqu'ils sont rechargés. Ils peuvent ainsi indiquer différentes informations liées à Google Assistant, contrôler votre domotique ou se transformer en cadre photo numérique.

L’an dernier, durant l’IFA 2019, Google présentait une nouvelle fonctionnalité d’Android. Baptisée Ambient Mode, cette dernière permet à un smartphone ou une tablette de se transformer en écran connecté à la manière d’un Google Nest Hub.

Néanmoins, au lancement, seule une poignée d’appareils étaient compatibles, parmi lesquels certains smartphones Nokia et des tablettes Motorola. Depuis, elle a peu à peu été étendue à d’autres constructeurs et, désormais, cette fonctionnalité a été adoptée par OnePlus comme l’a annoncé la marque chinoise sur son forum.

« Ambient Mode est une expérience proactive de Google Assistant disponible dès que l’appareil est en charge. Vous pouvez accéder à des informations proactives et des suggestions sur la météo, l’agenda, le divertissement, les rappels et davantage. La fonctionnalité peut également être utilisée pour transformer un smartphone en cadre photo numérique ou comme une interface pour contrôler vos objets connectés comme les ampoules ou les enceintes musicales », explique OnePlus.

Une fonctionnalité disponible à partir du OnePlus 3

Cette fonctionnalité est déployée par OnePlus sur tous ses smartphones à partir du OnePlus 3, soit l’ensemble de ses appareils à l’exception des OnePlus One, OnePlus Two et OnePlus X.

Pour en profiter, il suffit de mettre le smartphone OnePlus à charger, puis de lancer l’application Google pour se rendre dans les paramètres, puis dans Assistant Google, Assistant et dans Téléphone dans la partie Appareils. Il suffit alors d’activer l’Ambient Mode pour pouvoir en profiter.

Le déploiement de la fonction est néanmoins progressif comme l’indique OnePlus sur son forum. Il vous faudra donc patienter jusqu’à une semaine pour pouvoir en profiter.