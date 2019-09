À l’IFA 2019, Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour Google Assistant : Ambient Mode. Lorsque votre smartphone ou tablette est en charge, il peut désormais se transformer en simili Google Home.

Google est bien sûr présent à l’IFA 2019, même si le constructeur a déjà sorti Android 10 et patientera encore quelque temps avant de dévoiler ses Pixel 4. Il a tout de même ramené une petite surprise pour ses utilisateurs.

Alors que les Smart Display comme le Google Nest Hub ou le Lenovo Smart Display gagnent en popularité, le développeur américain veut offrir ses bénéfices à tous. Dans cet ordre d’idée, il a dévoilé Ambient Mode pour Google Assistant.

Ambient Mode pour transformer votre smartphone en Smart Display

L’idée est simple : avec ce nouveau mode pour l’assistant intelligent de Google, votre smartphone se transforme en petit Google Home dès qu’il est en charge. Une nouvelle interface, très proche de celle des Smart Display, s’active alors pour vous proposer une version simplifiée de votre smartphone.

De quoi aisément transformer votre smartphone en produit Home d’appoint, et contrôler les appareils de votre maison sans trop vous soucier de son autonomie. De même, une tablette pourrait alors être votre Google Home principal lorsque constamment posée sur une base de recharge, avant de se retransformer en tablette au besoin. Voilà une idée qui devrait également être centrale sur les Google Pixel 4, qui devraient mettre largement en avant Google Assistant.

Hélas, cette fonctionnalité est pour le moment extrêmement limitée dans son déploiement. Google a annoncé que seuls les Nokia 7.2, Nokia 6.2, Lenovo Yoga Smart Tab et Lenovo Smart Tab M8 HD en profiteront pour le moment, avec un déploiement plus large qui arrivera… un jour. On espère un déploiement rapide tant cette fonctionnalité est alléchante.