Durant l’IFA de Berlin, Google a dévoilé une nouveauté ingénieuse pour Google Assistant : permettre de transformer un smartphone ou une tablette en Smart Display. Une bonne idée qu’on a eu l’occasion de tester sur la tablette Lenovo Yoga Smart Tab.

Google n’est pas présent à l’IFA de Berlin, puisque la firme n’a encore rien à proposer en termes de nouveaux produits. Néanmoins, l’éditeur d’Android a tout de même profité du salon pour dévoiler une nouvelle fonction pour Google Assistant : Ambient Mode.

Pour l’heure, seuls quatre appareils sont compatibles avec Ambient Mode : les tablettes Yoga Smart Tab et Smart Tab M8 de Lenovo, ainsi que les Nokia 6.2 et 7.2. Nous avons pu essayer Google Assistant Ambient Mode sur la plus grande tablette du constructeur chinois. Malheureusement, les smartphones Nokia en exposition sur le salon ne profitaient pas de compte Google associé, et il était donc impossible d’utiliser Google Assistant.

Une activation automatique une fois sur la base

Sur tablette, l’Ambiant Mode s’active en fait très simplement, puisque les deux appareils de Lenovo profitent en fait d’un système de base. Il s’agit d’une sorte de trépied qui permet de tenir la Yoga Smart Tab à la verticale, ou d’un dock pour la Smart Tab M8. Une fois que le pied est activé, la tablette passe alors par défaut en Ambient Mode. Vous profiterez dès lors d’une interface similaire à celle que l’on retrouve sur les Smart Displays de Google. Similaire, mais pas identique, parce que vous ne pourrez accéder qu’à un nombre limité de fonctionnalités au tactile. Il vous sera par exemple possible d’éteindre ou d’allumer une lampe, vous verrez les prochains événements à votre agenda ou vous aurez accès à votre caméra de surveillance à condition qu’elle soit compatible avec l’écosystème Google Assistant.

Le mode Ambiant de Google Assistant permet également de contrôler les éléments domotiques à la voix, en appuyant sur le bouton Google Assistant en bas de l’écran, ou en appelant « Okay Google ». Bien évidemment, il est possible de sortir très simplement de ce mode en appuyant sur les boutons de navigation, mais également d’y revenir simplement en appuyant dessus dans la barre de notifications. Après un temps paramétré au préalable par l’utilisateur, la tablette va automatiquement passer en mode cadre photo. On notera aussi qu’un mode horloge est prévu pour profiter d’un affichage plus sombre mettant simplement en avant l’heure.

Dans l’ensemble, cette démonstration nous a clairement convaincus. Après tout, pourquoi ne pas transformer son smartphone ou sa tablette en écran connecté — voire en réveil connecté — lorsqu’on ne l’utilise pas. C’est toute l’idée de cette fonctionnalité et autant dire qu’on a hâte qu’elle soit portée sur d’autres appareils.

Prix et disponibilité

Pour l’heure, seuls quatre appareils sont prévus pour être dotés de Google Assistant en Mode Ambiant : le Nokia 6.2 disponible à 199 euros, le Nokia 7.2, affiché à 299 euros, la Lenovo Yoga Smart Tab, à 299 euros, et la Lenovo Smart Tab M8, à 149 euros.