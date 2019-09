Les Nokia 7.2 et Nokia 6.2 ont été officialisés à Berlin à l’occasion de l’IFA 2019. Nous avons pu prendre quelques photos des deux smartphones.

À l’IFA 2019 de Berlin, HMD a dévoilé deux nouveaux smartphones Nokia sous le label Android One comme c’est la tradition au sein de la marque finlandaise. Il s’agit des Nokia 7.2 et Nokia 6.2.

En termes de design, on peut tout de suite remarquer que les deux appareils se ressemblent énormément. En réalité, pour réussir à les distinguer, il faut observer deux éléments : le module photo rond à l’arrière du Nokia 7.2 est estampillé de Zeiss, le spécialiste allemand en la matière. Ce modèle profite aussi d’un dos en verre poli tandis que le Nokia 6.2 a droit à une surface très réfléchissante.

Au-delà de ça, sur la face avant, on voit une fine encoche en forme de goutte d’eau au sommet de l’écran. Aussi, les deux smartphones disposent d’un bouton latéral, à gauche, dédié à l’activation de Google Assistant. Sur le Nokia 7.2 comme sur le Nokia 6.2, HMD axe sa communication autour des appareils photo fournissant une belle qualité d’image la nuit et sur l’écran capable d’afficher une large colorimétrie. Évidemment, il nous reste à savoir si ces promesses seront bien tenues ou non.

Ci-dessous, nous vous avons listé les caractéristiques à retenir pour ces deux nouveaux produits, accompagnés de quelques photos prises par nos soins.

Nokia 7.2

Fiche technique

écran IPS LCD Full HD+ de 6,3 pouces

Snapdragon 660

4 ou 6 Go de RAM LPPDR4x

64 ou 128 Go de stockage (extensible)

triple appareil photo arrière : capteur principal de 48 mégapixels (f/1,79) capteur de profondeur de 5 mégapixels ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2), 118 degrés

capteur photo frontal de 20 mégapixels (f/2,0)

batterie de 3500 mAh

USB-C

Bluetooth 5.0

prise jack

Nos photos du Nokia 7.2

Nokia 6.2

écran IPS LCD Full HD+ de 6,3 pouces

Snapdragon 636

3 ou 4 Go de RAM LPPDR4x

64 ou 128 Go de stockage

triple appareil photo : capteur principal de 16 mégapixels (f/1,8) capteur de profondeur de 5 mégapixels ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2), 118 degrés

capteur frontal de 8 mégapixels (f/2,0)

batterie de 3500 mAh

USB-C

Bluetooth 5.0

prise jack

Nos photos du Nokia 6.2

Prix et disponibilité

Ces deux smartphones se positionnent sur le segment milieu de gamme. Le Nokia 7.2 est ainsi annoncé pour fin septembre en Europe au prix de 299 pour la version 4/64 Go et il faudra monter à 349 euros la déclinaison 6//128 Go.

Le Nokia 6.2 est un peu moins cher puisqu’il est proposé à 199 euros (3/32 Go) et 249 euros (6/64 Go). Il faudra attendre octobre pour le voir commercialisé.