Google a publié une vidéo pour présenter en détail sa nouvelle fonctionnalité Google Assistant Ambient Mode qui permet d’utiliser son smartphone comme un Smart Display pour contrôler la maison. Les téléphones sous Android 8 Oreo ou plus en profiteront bientôt.

Lors du dernier salon de l’IFA à Berlin, Google a présenté une nouvelle fonctionnalité intéressante : Google Assistant Ambient Mode. L’idée est assez simple. Lorsque vous chargez votre smartphone, celui-ci devient une sorte de Smart Display avec un affichage remanié permettant d’avoir accès en un clic à tous vos événements de la journée et à un aperçu de la météo tout en offrant un contrôle simplifié sur les appareils connectés de la maison.

Cela peut aussi transformer votre smartphone en diaporama photo à l’instar du Google Nest Hub. Nous avions eu l’occasion de tester cette option lors de l’IFA et nous l’avions beaucoup appréciée. Bonne nouvelle : les smartphones tournant sous Android 8.0 Oreo ou des versions supérieures de l’OS mobile de Google recevront bientôt une mise à jour pour recevoir cette nouveauté.

La firme de Mountain a d’ailleurs publié une vidéo pour expliquer le concept de Google Assistant Ambient Mode qu’elle décrit comme « un Google Assistant proactif ».

Le déploiement de Google Assistant Ambient Mode est géré évidemment par Google qui précise qu’il s’agit d’une intégration profonde dans le système Android. La fonctionnalité a notamment pour but « d’anticiper vos besoins et à accomplir vos tâches le plus rapidement et le plus facilement possible ».