Ces deux petites enceintes Bluetooth proposent un son à 360 degrés dans un gabarit surprenant

La marque britannique Marshall a lancé deux nouvelles enceintes Bluetooth compactes, capables de proposer un son à 360 degrés, l’Emberton III et la Willen II.

La Marshall Emberton III // Source : Marshall

Plus de deux ans après le lancement de ses enceintes Marshall Emberton II et Willen, la marque britannique a annoncé cette semaine deux nouvelles enceintes Bluetooth qui viennent leur succéder.

Fort logiquement, il s’agit ici de la nouvelle Marshall Emberton III et de la Marshall Willen II.

Les deux enceintes partagent quelques caractéristiques communes, avec une résistance à l’eau et à la poussière certifiée IP67, une compatibilité Bluetooth LE Audio avec le support d’Auracast et un son à 360 degrés.

Cependant, du fait de leurs formats différents, les deux nouvelles enceintes de Marshall se distinguent nécessairement par certaines fonctionnalités.

Des enceintes avec un son à 360 degrés

Ainsi, la Marshall Emberton III, de plus grand format — 16 x 6,8 x 7,7 cm — intègre deux radiateurs passifs et deux transducteurs dynamiques large bande de 2 pouces pour un rendu stéréo. Elle est également équipée d’un microphone pour permettre de passer des appels téléphoniques. Surtout, sa batterie lui assure une autonomie annoncée jusqu’à 32 heures.

La Marshall Willen II // Source : Marshall

De son côté, la Marshall Willen II est plus compacte encore, avec un gabarit de 10 x 10 x 4,3 cm pour un poids de 360 grammes. Elle embarque cependant, elle aussi, un système à doubles radiateurs passifs et un transducteur de 2 pouces, mais pour un rendu seulement mono. Compte tenu de son plus petit format, l’enceinte est plus limitée en autonomie, avec jusqu’à 17 heures d’utilisation. Elle n’est par ailleurs pas équipée de microphone.

Prix et disponibilité des enceintes Marshall

Les deux enceintes de Marshall seront disponibles à la vente dès le 26 août, au prix de 179 euros pour la Marshall Emberton III et 119 euros pour la Marshall Willen II