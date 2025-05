Marshall Heston 120 : cette nouvelle barre de son va-t-elle détrôner vos enceintes ?

Marshall lance la Heston 120, sa toute première barre de son TV, et ambitionne de conjuguer son héritage audio à une expérience immersive pour le cinéma comme pour la musique. Avec un design fidèle à la marque et le plein de technologies dont le Dolby Atmos, ce modèle entend rivaliser avec les références du secteur.

Marshall Heston 120 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Marshall, marque emblématique de l’audio depuis plus de 60 ans, élargit son univers en lançant pour la première fois une barre de son dédiée à la télévision : la Heston 120. D’après le fabricant, près de 65% des possesseurs d’une barre de son l’utilisent en priorité pour la musique. Or, il faut reconnaître que certaines d’entre elles pour ne pas dire la majorité ne sont pas pensées pour cela. Aussi, Marshall veut proposer une solution qui a pour ambition d’offrir une expérience sonore immersive aussi bien pour les films que pour la musique. Pour cela, la marque veut s’appuyer sur l’héritage acoustique et le design distinctif qui ont fait la réputation de Marshall.

Avec un marché en croissance et de très nombreuses marques qui se lancent dessus, ce lancement constitue une étape importante pour la société, qui n’avait jusqu’ici jamais proposé de barre de son, privilégiant historiquement les enceintes portables, les amplificateurs et les casques audio.

Marshall Heston 120 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Une barre de son pensée pour le cinéma ET la musique

La Heston 120 s’appuie sur une configuration audio 5.1.2 et l’intégration de technologies immersives telles que Dolby Atmos et DTS:X, des standards désormais incontournables sur le segment premium des barres de son. Dotée de 11 haut-parleurs orientés dans différentes directions, elle promet, selon le fabricant, de « projeter le son là où il a le plus d’impact », pour une spatialisation optimisée aussi bien lors du visionnage de films que lors de l’écoute musicale.

Marshall Heston 120 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Marshall Heston 120 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Marshall Heston 120 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Marshall Heston 120 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

L’accent est mis sur la restitution des basses, avec deux subwoofers intégrés et une plage de fréquences annoncée de 40 Hz à 20 kHz. Marshall affirme que la Heston 120 a été spécifiquement réglée pour offrir des basses profondes et riches, rendant les effets spéciaux plus réalistes et la musique plus intense. Toutefois, elle pourra être associée à un caisson de basses. En effet, la marque nous a dit déjà préparer l’arrivée prochaine d’un subwoofer dédié pour compléter sa gamme. Il sera baptisé Sub 200 et sera disponibilité dans les prochains mois.

Cette polyvalence est soulignée par la présence de plusieurs modes sonores (Movie, Music, Night, Voice), accessibles via les commandes physiques, les fameux potards inspirés des amplis Marshall ou via la nouvelle application mobile de la marque. Cette dernière permet, en outre, de calibrer le son en fonction de la pièce grâce à deux microphones intégrés.

Marshall Heston 120 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La connectivité est loin d’être en reste. En effet, la barre supporte le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.3 (incluant la technologie LE Audio et Auracast), ainsi que les services de streaming intégrés tels que Spotify Connect, Tidal Connect, AirPlay 2 et Google Cast. Les entrées HDMI eARC, HDMI pass-through et RCA stéréo permettent une intégration facile à tout type de téléviseur ou de source audio. En plus, comptez sur la présence d’un port Ethernet et un port USB-C. Une sortie vers un caisson est également prévu.

Marshall Heston 120 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Un design fidèle à l’ADN Marshall et une approche durable

Côté esthétique, la Heston 120 reprend les codes visuels qui ont forgé la notoriété de la marque : finition en cuir synthétique, panneau en métal brossé, boutons crantés rappelant les amplis de scène et grille en tissu. Ce positionnement stylistique vise à apporter une touche « rock » au salon, tout en offrant une expérience tactile et fonctionnelle. Selon Marshall, la barre de son a également été pensée pour être réparable, avec des pièces remplaçables (grille, embouts, haut-parleurs, circuits imprimés), un argument qui la distingue sur un marché où la réparabilité reste souvent limitée.

Marshall Heston 120 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La présence de commandes analogiques (volume, basses, aigus, sélection de source, modes sonores) permet d’ajuster rapidement le rendu sonore, tandis que trois boutons de préréglages offrent un accès direct à des playlists ou stations de radio favorites, programmables via l’application Marshall.

La barre mesure 110 cm de large pour 14,5 cm de profondeur et 7,6 cm de hauteur. Elle peut donc parfaitement accompagner un TV de 65 pouces et plus.

Et la concurrence ?

Face à la Heston 120, le marché des barres de son premium compte déjà plusieurs références majeures, dont la Sonos Arc Ultra et la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus.

La Sonos Arc Ultra, proposée au même prix que la Heston 120 de Marshall mise sur une configuration 9.1.4 avec 14 haut-parleurs, dont des tweeters orientés vers le plafond pour renforcer la spatialisation verticale du Dolby Atmos. Elle intègre la technologie Sound Motion, qui améliore la profondeur des basses et permet une gestion plus fine de la scène sonore.

La Sonos Arc Ultra se démarque aussi par son écosystème connecté, la compatibilité multiroom et la possibilité d’ajouter des enceintes surround ou un caisson de basses pour une expérience home cinéma évolutive.

De son côté, la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus adopte une approche 7.1.4, avec neuf haut-parleurs, deux woofers de 10 cm et une puissance totale de 400 W. Si elle n’est pas évolutive, comme la Sonos, elle se démarque par son calibrage acoustique automatique, sa compatibilité étendue (Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, 360 Reality Audio) et une connectivité très complète (Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect, Tidal Connect).

En outre, Sennheiser met en avant la capacité de l’Ambeo Plus à offrir une scène sonore immersive et naturelle, aussi bien pour les films que pour la musique, ainsi qu’une grande flexibilité d’utilisation grâce à son application dédiée et ses nombreux profils sonores.

Disponibilité, prix et modèles à venir

La Heston 120, disponible en précommande à 999 euros et en vente à partir du 3 juin sur le site officiel de la marque, sera également proposée chez certains revendeurs dès le 16 septembre. Selon Marshall, ce modèle inaugure une nouvelle gamme TV-sound qui sera complétée dans les prochains mois par la Heston 60 et un caisson de basses Heston Sub 200.

Outre le caisson Sub 200 avec lequel la barre de son Heston 120 pourra être associée, Marshall proposera également une autre barre de son, plus compacte, la Heston 60 aussi lancée plus tard cette année.