50 heures d’autonomie : la Marshall Kilburn III va-t-elle détrôner toutes les enceintes portables ?

La marque britannique Marshall annonce la troisième génération de son enceinte portable avec batterie Kilburn III. Elle promet une autonomie record de 50 heures et un son typique Marshall.

Source : Marshall

Après le segment de marché où on ne l’attendait pas, celui des barres de son avec le premier modèle (d’une longue série ?), Heston 120, Marshall revient aux fondamentaux avec la nouvelle enceinte portable Kilburn III. Celle-ci affiche une autonomie impressionnante de plus de 50 heures, soit exactement le double de la précédente, la Kilburn II.

Cette caractéristique place cette enceinte compacte largement au-dessus de la concurrence actuelle. En effet, la Beats Pill, actuellement considérée comme la référence du marché, propose 24 heures d’autonomie dans un format certes plus compact.

Pour aller plus loin

Test de la Beats Pill (2024) : 24h d’autonomie et une précision sonore chirurgicale

L’Ultimate Ears Wonderboom 4, autre modèle intéressant sur ce segment de marché, se limite à 13 heures et 30 minutes d’utilisation, selon nos tests.

Pour aller plus loin

Test de la Ultimate Ears Wonderboom 4 : faut-il craquer pour cette nouvelle version ?

Cette autonomie exceptionnelle permet, selon Marshall, de « garantir un week-end entier de musique » sans nécessiter de recharge. Pratique, l’enceinte intègre également une fonction « batterie de secours », permettant de recharger un smartphone ou une tablette directement via l’enceinte.

Pour aller plus loin

Les meilleures enceintes Bluetooth pas chères que nous recommandons en 2025

La JBL Charge 6, annoncée récemment propose, pour sa part, une autonomie de 28 heures. Elle peut aussi servir de power bank.

Marshall Kilburn III // Source : Marshall

Innovations acoustiques et design repensé

Comme le précédent modèle, la Kilburn III adopte la technologie True Stereophonic, offrant un son à 360 degrés grâce à une configuration stéréo sans angles morts.

À l’intérieur, on peut compter sur l’intégration d’un amplificateur de 30W de classe D pour le woofer et deux amplificateurs de 30W pour les médiums et les aigus. Les transducteurs se composent d’un élément de 4 pouces pour les graves et de deux éléments de 2 pouces pour les médiums et aigus. Cette répartition permet d’atteindre un niveau maximal de pression acoustique de 91 dB à un mètre, avec une réponse en fréquence s’étendant de 45 Hz à 20 kHz, selon la marque.

Marshall Kilburn III // Source : Marshall

Bien entendu, l’enceinte conserve l’esthétique emblématique de Marshall, inspirée des amplificateurs légendaires de la marque. On retrouve donc les fameux « potards »pour personnaliser les graves les aigus et gérer le volume. Notez également la présence de boutons notamment pour activer la fonction Bluetooth et accéder rapidement à des listes de lecture. Le contrôle de la musique s’effectue via un bouton poussoir. Pour le transport, il y a une sangle de transport doublée de velours, amovible comme une sangle de guitare.

Marshall Kilburn III // Source : Marshall

Résistance renforcée mais pas ultime

La Kilburn III bénéficie d’un indice de protection IP54 donc plus efficace que le IPX2 de la Kilburn II. Cela permet de garantir une résistance à la poussière et aux projections d’eau, pour une utilisation en extérieur bien que cela soit moins renforcé que la protection IP67 des JBL Flip 6 et Ultimate Ears Wonderboom 4.

L’enceinte est compatible Bluetooth de dernière génération. Les dimensions compactes de 273 x 150 x 169 mm pour un poids de 2,8 kg.

Disponibilité et prix de l’enceinte Marshall Kilburn III

La Marshall Kilburn III est commercialisée au prix de 349 euros en Europe, avec une disponibilité immédiate sur le site officiel Marshall.com. L’enceinte sera proposée en magasins spécialisés à partir du 10 juin 2025. Deux déclinaisons coloris sont disponibles : Black and Brass, reprenant les codes esthétiques traditionnels de Marshall, et Cream, offrant une alternative plus moderne.