La dernière enceinte Marshall Emberton III se fait une coupe de prix de printemps et s’affiche à -20 %

La dernière nĂ©e des enceintes Bluetooth de Marshall, la Emberton III, sortie en fin d’annĂ©e 2024, vient succĂ©der Ă l’excellente deuxième gĂ©nĂ©ration. Une autonomie de 32 heures, un son Ă 360 degrĂ©s, une certification IP67, la norme Bluetooth LE Audio, et, un prix qui fond sur la Fnac : 147,02 euros au lieu de 180,99 euros.

La Marshall Emberton III // Source : Marshall

La marque britannique Marshall est connue dans le monde entier pour ĂŞtre l’un des plus gros constructeurs d’amplificateurs pour guitare Ă©lectrique, et cela, depuis 1962. Dans les annĂ©es 2000, la firme veut profiter de l’impact de son nom pour se lancer dans le marchĂ© du grand public, et c’est Ă ce moment-lĂ que les casques audio, les enceintes nomade et mĂŞme un mini-rĂ©frigĂ©rateur ont fait surfaces. Un look totalement reconnaissable, une signature sonore qui lui colle au speaker, ainsi qu’une grosse batterie, c’est ce que la dernière version de l’enceinte Bluetooth Emberton III propose, en plus d’un prix allĂ©gĂ© de près de 20 % actuellement.

Qu’y a-t-il dans cette Emberton III ?

La rĂ©sistance Ă l’eau avec la certification IP67

Un son 360 degrés

La compatibilité Bluetooth LE Audio

Au lieu de 180,99 euros, la Marshall Emberton III est aujourd’hui disponible en promotion Ă 147,02 euros sur le site de la Fnac.

Une belle enceinte, avec du bon son Marshall

En fin d’annĂ©e, le groupe Marshall a levĂ© le voile sur la dernière version de son enceinte emblĂ©matique : l’Emberton III. Fidèle Ă l’ADN de la marque, ce nouveau modèle reprend l’esthĂ©tique rĂ©tro et la robustesse qui ont fait la renommĂ©e de la firme britannique, tout en apportant son lot d’amĂ©liorations.

Plus puissante, plus endurante et toujours aussi stylĂ©e, l’Emberton III promet une expĂ©rience sonore immersive grâce Ă ses nouvelles technologies embarquĂ©es. Avec une meilleure gestion de la stĂ©rĂ©o et une qualitĂ© sonore encore optimisĂ©e, cette enceinte portable ne manquera pas de sĂ©duire les mĂ©lomanes en quĂŞte d’un son authentique..

Des composants 360° et les dernières technologies audio

L’enceinte Marshall Emberton III est Ă©quipĂ©e de deux transducteurs dynamiques Ă large bande de deux pouces, chacun offrant 10 W pour un son stĂ©rĂ©o immersif. Elle est Ă©galement dotĂ©e de deux radiateurs passifs et d’un microphone pour passer des appels tĂ©lĂ©phoniques.

Le petit dispositif Bluetooth (16 x 6,8 x 7,7 cm pour 670 grammes) est conçue pour rĂ©sister aux Ă©lĂ©ments grâce Ă sa certification IP67, qui la protège contre l’eau et la poussière. Cette robustesse en fait un choix idĂ©al pour une utilisation en extĂ©rieur, vous permettant de profiter de votre musique en toute sĂ©curitĂ©, quelles que soient les conditions. En ce qui concerne l’autonomie, Marshall promet une durĂ©e de batterie de 32 heures, vous offrant ainsi une longue pĂ©riode d’Ă©coute sans interruption.

De plus, l’Emberton III est compatible avec la charge rapide, ce qui signifie que vous pouvez rĂ©cupĂ©rer jusqu’Ă 6 heures d’Ă©coute après seulement 20 minutes de recharge, vous permettant de repartir rapidement avec votre musique prĂ©fĂ©rĂ©e.

