Hasselblad ne se contente pas de OnePlus et Oppo, mais lance un nouvel appareil photo prestigieux

Hasselblad a annoncé un nouvel appareil photo à capteur moyen format de 100 mégapixels, son X2D 100C, accompagné de trois nouveaux objectifs.

Pour les passionnés de smartphones, le nom de Hasselblad est synonyme, depuis quelques années, de Oppo et de OnePlus. Il faut dire que le constructeur suédois s’est diversifié, au même titre que Leica et Zeiss, en proposant son expérience en matière de colorimétrie aux deux marques chinoises de smartphones.

Mais bien avant cela, Hasselblad était surtout connu pour ses appareils photo haut de gamme moyen format. Plus de trois ans après la sortie de son dernier boîtier en date, le Hasselblad X1D II 50C, le constructeur a dévoilé cette semaine un nouvel appareil photo doté d’un capteur de très grand format, le Hasselblad X2D 100C.

Un capteur géant et rétroéclairé de 100 mégapixels

Dans le détail, le Hasselblad X2D 100C reprend la suite logique de l’appareil lancé en juin 2019. Il est bien évidemment équipé d’un capteur photo moyen format, à savoir de 43,8 x 32,9 mm, capable de capturer des clichés dans une très haute définition de 100 mégapixels. Ce capteur est par ailleurs rétroéclairé, permettant ainsi une meilleure montée en sensibilité ISO, sans trop de bruit numérique. Hasselblad annonce ainsi jusqu’à 15 stops de plage dynamique et une profondeur de couleur de 16 bits.

L’appareil profite par ailleurs d’une stabilisation au niveau du capteur sur cinq axes permettant, selon le constructeur, un gain de 7 stops.

Le Hasselblad X2D 100C // Source : Hasselblad Le Hasselblad X2D 100C // Source : Hasselblad

Pour la mise au point — particulièrement complexe à gérer sur un capteur aussi large d’une définition aussi élevée — Hasselblad a intégré un système d’autofocus à détection de phase sur 294 zones.

Le Hasselblad X2D 100C profite également d’un viseur Oled de 0,5 pouce affichant 5,76 millions de points avec un taux de rafraîchissement de 60 fps. Un écran tactile et inclinable de 3,6 pouces peut également être utilisé. Enfin, un écran secondaire de 1,08 pouce va servir à gérer ses paramètres d’exposition.

Le nouveau Hasselblad X2D 100C est d’ores et déjà disponible. L’appareil est affiché en France au prix de 8699 euros. Il faut dire que les appareils moyen format se destinent avant tout aux professionnels de la photo et que les acteurs sont peu nombreux aux côtés de Hasselblad, Pentax et Fujifilm.

Trois nouveaux objectifs particulièrement lumineux

Le constructeur suédois a accompagné l’annonce de son nouveau boîtier de celle de nouvelles optiques.

Ce sont ainsi trois objectifs photo qui viennent compléter la gamme du constructeur : le XCD 2,5/38V (équivalent 30 mm f/2,5), le XCD 2,5/55V (équivalent 43 mm f/2,5) et le XCD 2,5/90V (équivalent 71 mm f/2,5). Ces trois objectifs photos sont respectivement affichés à 4199, 4199 et 4799 euros.

