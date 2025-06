Panne de ChatGPT : l’IA générative d’OpenAI ne répond plus aux requêtes

Ce mardi, l’IA générative d’OpenAI, ChatGPT, subit une panne massive qui semble toucher la plupart des internautes.

Si vous avez essayé d’envoyer des prompts à ChatGPT ce mardi et avez reçu un message d’erreur au moment de la génération de la réponse, vous n’êtes pas seuls.

Ce mardi, le service d’IA générative d’OpenAI a subi en effet une panne particulièrement importante. En conséquence, ChatGPT a multiplié les messages d’erreur auprès des utilisateurs : « Something went wrong, please try reloading the conversation » (quelque chose s’est mal passé, ressayez de recharger la conversation), ou « too many concurrent requests » (trop de requêtes simultanées).

Une panne qui a commencé vers 11 heures

Sur le site DownDetector, on peut ainsi voir que la panne a commencé à se manifester autour de 11 heures, avec un pic peu avant 14 heures.

Pour l’heure, OpenAI n’a pas réagi aux causes de la panne de GPT. L’éditeur américain confirme cependant sur sa page dédiée au statut de l’IA générative souffrir de quelques soucis :

Nous avons identifié la cause du problème causant des erreurs élevées et une latence sur les services listées [NDLR : ChatGPT et Sora]. Nous travaillons à l’implémentation d’un correctif.

Il faudra donc patienter sans doute quelques heures avant que le souci ne soit corrigé définitivement.