Le gouvernement rend hommage aux résistants de la Seconde Guerre mondiale avec… de l’IA générative

L’intelligence artificielle et ses usages continuent d’entrainer des débats. Le gouvernement interroge sur notre regard sur l’Histoire en utilisant l’IA générative pour une vidéo commémorative.

Peut-on utiliser l’intelligence artificielle générative pour rendre hommage aux résistants dans une guerre ayant entrainé plus de 60 millions de morts ?

Cette question dont la réponse peut paraître évidente n’a visiblement pas été suffisamment évoquée dans le parcours de validation d’une vidéo officielle publiée par le gouvernement sur ses réseaux sociaux.

POV : on crée une vidéo par IA pour te rendre hommage

Dans cette vidéo de 26 secondes entièrement générée par IA, on voit le parcours imaginé d’une femme résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. On la voit distribuer un « journal clandestin » dans une boite à lettres. Journal résumé par l’IA à une simple feuille de papier titré en gros « Clandesyne » (on imagine qu’elle a essayé d’écrire clandestin, ce qui par ailleurs ne serait pas très discret pour un journal clandestin).

La feuille se fait à moitié avalée par la boite aux lettres à cause des difficultés du modèle d’IA utilisée. Elle est ensuite arrêtée puis défile dans les rues à la libération (aux côtés d’un soldat Allemand).

La vidéo a par la suite été retirée des plateformes, mais est toujours disponible le compte Instagram du gouvernement.

De nombreuses images d’archives existent pourtant et auraient pu permettre la création d’une vidéo avec de vraies images rendant hommage aux résistants.

Le gouvernement aurait également pu faire le choix d’une reconstitution avec des acteurs et des actrices.

La vidéo ne précise pas non plus le modèle d’IA utilisé pour générer cette vidéo. Est-ce qu’il s’agit de Google Veo ? D’un autre service ?

Nous avons posé ces questions au service communication du gouvernement et cet article sera mis à jour si nous obtenons des réponses.