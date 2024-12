Adobe déclare la guerre aux reflets qui polluent vos plus belles photos

Adobe développe une fonctionnalité permettant de supprimer les reflets sur les photos, et les résultats sont prometteurs. Elle n’est actuellement disponible qu’en phase de test sur Camera Raw, mais elle est destinée à faire son apparition dans Lightroom à terme.

Grâce à Adobe, fini les reflets sur vos photos prises depuis l’avion ! // Source : Adobe

L’hiver approche à grands pas, et avec lui un froid glacial prêt à vous geler les doigts dès que vous mettez le nez dehors. Ce n’est pas le meilleur moment pour sortir et prendre quelques photos, et l’envie de rester bien au chaud derrière une fenêtre devient une priorité. Mais qui dit vitre dit aussi reflets, grand ennemi de tout photographe, qu’il soit débutant ou expert.

Bien entendu, les filtres polarisants sont censés résoudre (en partie) ce problème. Mais le fait est que tout le monde n’en possède pas, et que nous n’avons pas toujours le temps de nous en équiper. Pour ces cas-là, Adobe a peut-être trouvé la solution, et elle a évidemment fait appel à de l’intelligence artificielle.

Quand un filtre polarisant est remplacé par un simple curseur

Dans un billet de blog, l’entreprise vient de dévoiler « Reflection Removal » (« Suppression des reflets » dans la langue de Michel Hazanavicius), une fonction intégrée à l’outil Camera Raw de Photoshop qui permet de supprimer un reflet sur une photo. Derrière son fonctionnement se cache une IA, entraînée à reconnaître les différents composants d’une prise de vue. En l’occurrence, le paysage ou l’objet ciblé par le photographe, et les différents éléments qui « polluent » le résultat final en se reflétant sur une vitre.

La fonctionnalité se présente comme un simple curseur qui peut aller de 0 (pas de suppression des reflets) à 100 (suppression totale des reflets) ou -100 (affichage uniquement des reflets). Sur les exemples donnés par Adobe, l’outil semble obtenir des résultats satisfaisants, en enlevant non seulement les éléments reflétés, mais aussi en récupérant du contraste et de la saturation. Comme s’il n’y avait jamais eu de vitres entre l’appareil photo et le sujet, finalement.

De gauche à droite : la photo originale « polluée » par un reflet, le résultat obtenu à l’aide de Camera Raw, et le reflet isolé // Source : Adobe

Surtout, le modèle d’IA employé ici n’est pas génératif, ce qui signifie qu’il ne créera jamais d’objets ou d’éléments de paysage pour obtenir un résultat convenable. C’est un bon point pour de nombreux photographes qui voient leurs tensions artérielles exploser dès qu’ils entendent parler d’intelligence artificielle.

Les équipes d’Adobe se sont rendu compte qu’une photo contenant un reflet est la combinaison de deux images : le reflet en lui-même, et le reste. Le fonctionnement de leur outil est donc profondément basé là-dessus. On peut même le voir à l’action, puisque le curseur peut aussi aller jusqu’à -100, permettant alors d’isoler les éléments reflétés.

Une fonctionnalité encore en phase d’essai

Attention, tout n’est pas parfait ici. Il est notamment possible que l’IA ait un peu de mal à comprendre certains objets pour les détacher correctement, par exemple quand des éléments graphiques tels que des œuvres d’art sont présents sur la photo. « Parfois, notre modèle mélange la scène derrière la fenêtre et la scène réfléchie », reconnaît ainsi Adobe.

Exemple d’un raté, et Adobe l’explique ainsi : « Le reflet dans cette photographie donnant sur un magasin de jardinage est si fort que même vous, cher lecteur, aurez du mal à démêler les deux scènes » // Source : Adobe

Le traitement de telles photos reste complexe, à cause des imperfections sur les vitres, des différentes mises au point ou balances des blancs. Cette fonctionnalité reste une solution de dernier recours, et comme le précise la firme américaine, « la meilleure façon de supprimer les reflets d’une photographie est de les éviter dès le départ ».

Son modèle est voué à s’améliorer au fil du temps, et il est important de noter qu’Adobe le considère encore comme étant en phase bêta, à activer dans les « aperçus de technologie » de Camera RAW. L’entreprise souhaite aussi étendre ses compétences pour « supprimer les petits reflets tels que les lunettes et les fenêtres éloignées », mais aussi s’occuper « de la poussière, des rayures, de la pluie, de la neige ou d’autres éléments qui se posent sur les fenêtres ».

Si vous voulez tester tout ceci, « Reflection Removal » est disponible sur Camera Raw uniquement pour le moment, et une intégration au logiciel Lightroom est envisagée pour plus tard. Aussi, bien qu’Adobe travaille à une prise en charge de tout type d’image, l’outil ne fonctionne pour l’instant qu’avec des clichés au format RAW.