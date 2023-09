Quelle est la période idéale pour acheter l’iPhone 15 et 15 Pro d’Apple au meilleur prix ?

La sortie d'un nouvel iPhone est toujours un événement en soi, mais quand est-il vraiment le moment opportun pour passer à l'acte d'achat ? Patience peut rimer avec économie : découvrez quand il sera préférable de les ajouter à votre panier.

Apple nage à contre-courant. Avec l’arrivée des iPhone 15 et 15 Pro, la firme de Cupertino surprend avec une baisse de prix sur le marché français. Mais comment anticiper ces fluctuations et à quel moment est-il plus judicieux d’acheter le dernier modèle de la marque à la pomme ?

Une tendance à la baisse dans un contexte inflationaliste

Cette année, Apple se distingue avec une diminution allant de 4 à 8 % pour ses tout derniers modèles. Un geste inattendu, d’autant plus qu’Apple reste une des rares marques à emprunter cette voie. Pourtant, malgré cette baisse, le prix de ces nouveaux modèles reste conséquent. Pour les consommateurs qui souhaitent attendre une baisse encore plus marquée, il semble nécessaire de s’armer de patience ou de se tourner vers les anciens modèles.

Mais quand on parle de baisse de prix, de combien parle-t-on exactement ? Si l’on observe l’évolution du prix de l’iPhone 14 Pro, par exemple, celui-ci a connu une réduction intéressante. Lancé à 1 169 euros pour la version 128 Go, il était commercialisé un an plus tard à 1 079 euros sur Amazon, il était même à 1 042 euros le 11 juillet.

Prédire les baisses de prix : une science pas si imprécise

Face à ces observations, le site Idealo a décidé d’exploiter ses données pour modéliser la future baisse de prix des iPhone 15, 15 Pro et 15 Pro Max. Les résultats sont intéressants : la baisse s’amorce principalement durant les cinq premiers mois suivant la commercialisation, avant de se stabiliser. De quoi inciter les consommateurs à patienter jusqu’aux mois de février ou mars pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix.

Selon ces estimations basées sur l’évolution tarifaire des précédentes générations, l’iPhone 15 Pro (128 Go) pourrait alors voir son prix descendre autour de la barre des 1 000 euros, ce qui représenterait une réduction d’environ 10 %.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 15 au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 15 Plus au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 15 Pro au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 15 Pro Max au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.