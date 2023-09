iPhone 15, AirPods Pro (USB-C), Apple Watch 9 : prix et disponibilités des nouveautés Apple

La keynote d'Apple est terminée et on connait désormais le prix et la date de sortie des iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, mais aussi des Apple Watch 9 et Watch Ultra 2.

Quelle surprise ! C’est assez rare pour le souligner, mais Apple a baissé le prix de ses iPhone d’une génération à l’autre. Se procurer un iPhone 15 (quel qu’il soit) coûte donc moins cher que pour un iPhone 14 équivalent l’année dernière.

Si vous avez suivi la conférence, vous avez certainement vu Tim Cook évoquer les prix en dollars des différents produits dévoilés ce soir. Depuis, la marque a également révélé ses tarifs dans les autres devises, y compris en euros.

Pour vous éviter de naviguer sur le site d’Apple, voici un récapitulatif des prix de tous les nouveaux produits annoncés à l’occasion de cet Apple Event.

iPhone 15

Coloris : bleu, rose, jaune, vert, noir

Prix : 969 euros (128 Go) / 1099 euros (256 Go) / 1349 euros (512 Go)

Date de précommande : 15 septembre à 14 heures

Date de sortie : 22 septembre

iPhone 15 Plus

Coloris : bleu, rose, jaune, vert, noir

Prix : 1119 euros (128 Go) / 1249 euros (256 Go) / 1499 euros (512 Go)

Date de précommande : 15 septembre à 14 heures

Date de sortie : 22 septembre

iPhone 15 Pro

Coloris : Titane naturel, titane bleu, titane blanc, titane noir

Prix : 1229 euros (128 Go) / 1359 euros (256 Go) / 1609 euros (512 Go) / 1859 euros (1 To)

Date de précommande : 15 septembre à 14 heures

Date de sortie : 22 septembre

iPhone 15 Pro Max

Coloris : Titane naturel, titane bleu, titane blanc, titane noir

Prix : 1479 euros (256 Go) / 1729 euros (512 Go) / 1979 euros (1 To)

Date de précommande : 15 septembre à 14 heures

Date de sortie : 22 septembre

Apple AirPods Pro (USB-C)

Coloris : blanc

Prix : 279 euros

Date de précommande : en cours

Date de sortie : 22 septembre

Apple Watch Series 9

Coloris aluminium : rose, minuit, lumière stellaire, argent, RED

Coloris acier : or, argent, graphite

Prix aluminium : 449 euros (41 mm GPS) / 569 euros (41 mm GPS + 4G) / 479 euros (45 mm GPS) / 599 euros (45 mm GPS + 4G)

Prix acier : 799 euros (41 mm) / 849 euros (45 mm)

Date de précommande : en cours

Date de sortie : 22 septembre

Apple Watch Ultra 2

Coloris : titane

Prix : 899 euros

Date de précommande : en cours

Date de sortie : 22 septembre

