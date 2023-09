14 détails qui vous ont peut-être échappé sur les iPhone 15 et 15 Pro

Chaque sortie d'un nouvel iPhone apporte son lot de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations. Pourtant, certains détails, souvent cruciaux, passent sous le radar. Nous avons scruté les recoins techniques des iPhone 15 et 15 Pro pour vous dévoiler ce que vous pourriez avoir manqué.

Alors que la fièvre des nouveaux iPhone 15 et 15 Pro redescend un peu, nombreux sont les articles qui décrivent les caractéristiques des nouveaux smartphones d’Apple. Cependant, des caractéristiques techniques méritent une attention particulière. Voici quelques détails qui pourraient vous avoir échappé.

L’adoption de l’USB-C sur l’iPhone 15 Pro offre de nouvelles possibilités

L’une des nouveautés de l’iPhone 15 est le passage à l’USB-C. Sur les iPhone 15 Pro, ce changement offre la possibilité de transférer des données en USB 3 jusqu’à une vitesse de 10 Gbit/s. Ainsi, pour les professionnels de la vidéo ou les amateurs exigeants, il est désormais possible de brancher un SSD portable sur le port USB de l’iPhone et de stocker directement des fichiers vidéo ProRes en 4K à 60 i/s. De plus, cet ajout permet de diffuser de la vidéo en 4K HDR sur un écran externe.

En revanche, sur l’iPhone 15 standard, le port USB-C demeure à la norme USB 2.0 avec un débit maximal de transfert de 480 Mbit/s. Heureusement, il est compatible DisplayPort, permettant son utilisation avec divers adaptateurs vidéo.

Le bouton « Action » : très polyvalent

Disons adieu au switch du mode silencieux sur les versions 15 Pro et saluons l’arrivée du bouton « Action ». Bien que les possibilités semblent limitées à première vue, ce nouveau bouton offre une pléthore de choix, avec l’intégration des raccourcis.

L’utilisateur peut assigner diverses automatisations et, lorsqu’il est activé, un retour haptique du Taptic Engine ainsi qu’une animation sur la Dynamic Island confirment que l’action a été correctement exécutée.

L’AV1

L’iPhone 15 Pro introduit une prise en charge matérielle du codec AV1. Toutefois, il est important de souligner que cette prise en charge se limite au décodage et non à l’encodage.

Pour rappel, l’AV1 est un codec vidéo et son utilisation plus large est une excellente nouvelle pour l’industrie. Contrairement à H.264, H.265 et H.266, il s’agit d’un codec ouvert que tout le monde peut utiliser et qui bénéficie également du soutien d’autres grandes entreprises technologiques.

AV1 permet ainsi « à plus d’écrans d’afficher les images vives, des couleurs plus profondes, plus vives lumières, des ombres plus sombres ». Tous les détails techniques concernant AV1 ont été répertoriés par l’Alliance.

Le Wi-Fi 6E

En matière de connectivité, les iPhone 15 Pro se distinguent par leur support du Wi-Fi 6E. En bref, le Wi-Fi 6E permet aux appareils de se connecter à la bande de fréquence de 6 GHz offerte par les routeurs Wi-Fi 6E, se traduisant par des vitesses accrues, une latence réduite et moins d’interférences avec d’autres appareils.

Thread

Enfin, parlons de Thread. Apple a doté l’iPhone 15 Pro d’une radio Thread grâce à la puce A17 Pro. C’est un protocole de communication pour les dispositifs domestiques intelligents. Alors que Thread a déjà été intégré dans des produits tels que le HomePod mini et l’Apple TV, l’iPhone 15 Pro est le premier smartphone de la marque à offrir cette connectivité.

Le mode portrait réinventé

L’une des fonctionnalités photographiques les plus appréciées sur les smartphones modernes est sans aucun doute le mode portrait, qui permet d’isoler le sujet et de flouter l’arrière-plan pour un effet bokeh. Cependant, une limitation persistait sur les iPhone précédents : une fois la photo prise en mode portrait, il n’était pas possible de modifier le focus a posteriori.

Cela contrastait avec les options disponibles sur certains smartphones Android, notamment la série Pixel de Google, où cette flexibilité était déjà offerte aux utilisateurs.

Avec les iPhone 15, Apple change la donne. Maintenant, non seulement vous pouvez ajuster le focus après avoir pris votre photo, mais vous pouvez également activer le mode portrait sur une image qui, à l’origine, n’était pas prise avec cette fonction. Cette innovation offre aux photographes une flexibilité et une créativité accrues, permettant d’ajuster ou de transformer complètement l’aspect d’une photo bien après la capture.

Une capacité de stockage augmentée sur le Pro Max

Apple a fait un changement significatif pour le modèle Pro Max de l’iPhone 15. En effet, la version de 128 Go, autrefois l’entrée de gamme pour ce modèle haut de gamme, a été complètement éliminée. Désormais, la capacité de stockage minimum pour le Pro Max commence à 256 Go.

Une caméra 3D

Apple a introduit une caméra 3D sur l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. En effet, quand Apple a révélé son casque Vision Pro, peu se sont arrêtés sur sa capacité à prendre des photos et vidéos en trois dimensions, permettant une visualisation immersive. Cela a alimenté les spéculations sur une éventuelle introduction de cette technologie dans les futurs iPhone.

La récente annonce de l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max a mis fin à ces spéculations. Ces modèles ne se contentent pas de capturer des images ou des vidéos : ils capturent des moments en trois dimensions. Greg Joswiak, lors de la présentation à l’événement « Wonderlust », a mis en lumière cette nouvelle fonctionnalité. Il a détaillé comment les caméras principale et ultra-large des nouveaux modèles Pro s’unissent pour créer une « vidéo tridimensionnelle ».

Les spécificités des iPhone 15 vendus aux États-Unis : eSIM et mmWave 5G

Tout d’abord, les iPhone 15 vendus aux États-Unis ont fait une rupture radicale avec une norme bien établie : ils n’ont plus de slot pour carte SIM physique. Au lieu de cela, Apple a opté pour une approche entièrement numérique, en adoptant l’eSIM.

Mais ce n’est pas la seule particularité des iPhone 15 vendus aux États-Unis. Ces modèles sont également les seuls à être compatibles avec la technologie 5G millimétrique, ou « mmWave 5G ». Cette version de la 5G offre des vitesses de téléchargement plus rapides, mais sa portée est plus limitée que les autres bandes 5G. C’est une technologie particulièrement adaptée aux zones urbaines denses où les stations de base peuvent être installées à des intervalles rapprochés. Attention néanmoins, cette spécificité est limitée au marché américain, et à quelques autres marchés en Asie, pour le moment.

Le titane

Chaque nouvelle génération d’iPhone apporte son lot de changements, parfois subtils, parfois plus radicaux. L’iPhone 15 Pro ne fait pas exception. Avec l’introduction du titane comme matériau principal de sa structure, Apple a radicalement changé la donne en matière de design et de poids.

Le titane est reconnu pour sa résistance exceptionnelle par rapport à son poids, ce qui a permis à Apple de réduire considérablement le poids de l’iPhone 14 Pro. Pour les utilisateurs, cela se traduit par une sensation nettement plus légère en main, ce qui peut améliorer le confort d’utilisation sur de longues périodes.

Cependant, cette avancée ne vient pas sans un petit inconvénient. Malgré sa légèreté, l’iPhone 15 Pro est légèrement plus épais que ses prédécesseurs. Ce changement, bien que mineur, pourrait être perceptible pour ceux qui sont particulièrement sensibles à la finesse de leur appareil. Mais, pour beaucoup, ce léger compromis en matière d’épaisseur pourrait bien être justifié par la réduction significative du poids.

De la charge mobile grâce à l’USB-C

L’adoption de l’USB-C dans les nouveaux iPhone 15 et 15 Pro n’est pas seulement une avancée en matière de transfert de données ou de compatibilité. Elle ouvre également la porte à des possibilités de recharge.

Avec ce nouveau port, les utilisateurs peuvent désormais charger leurs AirPods Pro 2 équipés du nouveau boîtier USB-C directement depuis leur iPhone. Plus besoin de chercher une prise ou de transporter un chargeur séparé lors de vos déplacements : votre iPhone devient une source d’énergie pour vos écouteurs.

Mais ce n’est pas tout. La capacité de recharge via l’USB-C s’étend également à l’Apple Watch. Pour ceux qui possèdent à la fois un iPhone et une montre Apple, cette fonctionnalité simplifie grandement la gestion de l’énergie lors de voyages ou de journées longues et chargées.

8 Go de mémoire vive sur les iPhone 15 Pro

L’évolution de la mémoire vive, ou RAM, sur les smartphones est un sujet souvent abordé par les technophiles sur Android. Sur Apple, c’est moins un sujet… Apple ne communique même pas dessus. Les iPhone 15 Pro, avec sa puce A17 Pro, embarquent désormais 8 Go de mémoire vive.

Il convient de noter que la course à la RAM ne concerne pas uniquement la quantité. Bien que certains smartphones Android affichent des chiffres impressionnants, allant jusqu’à 18 Go de mémoire vive, cela ne se traduit pas nécessairement par une meilleure expérience utilisateur. L’optimisation du système d’exploitation, la gestion des applications en arrière-plan et l’efficacité de la puce elle-même jouent un rôle tout aussi crucial, sinon plus.

Réparabilité en hausse pour les iPhone 15 Pro et Pro Max

La question de la réparabilité des smartphones est devenue cruciale au fil des années, à la fois pour des raisons écologiques et économiques. Apple, souvent critiquée par le passé pour la complexité de réparation de ses appareils, semble avoir pris note de ces préoccupations avec ses nouveaux modèles.

L‘iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max se démarquent par une conception interne revisitée favorisant la réparabilité. Une des avancées de cette nouvelle conception est le boitier repensé qui permet de retirer avec une facilité surprenante le panneau de verre arrière. Cette modification pourrait simplifier de nombreuses interventions, notamment celles liées à la batterie ou à certains composants internes, qui nécessitaient auparavant des procédures plus complexes et potentiellement risquées pour l’appareil.

La confusion autour du chargement sans fil Qi 2 sur les iPhone 15

Les nouveaux iPhone 15 prennent en charge du standard de chargement sans fil Qi 2. Si ce standard promet théoriquement une puissance de 15 W, ce qui doublerait la vitesse par rapport aux précédentes générations, la réalité est un peu différente.

En effet, bien que les iPhone 15 soient compatibles avec ce nouveau standard, Apple a choisi de brider cette capacité. La page des spécifications techniques du géant de Cupertino révèle une subtilité importante : si la charge via le protocole MagSafe atteint bien les 15 W promis, la charge sans fil basée sur le standard Qi est quant à elle toujours limitée à 7,5 W.

Cette distinction montre une fois de plus l’approche prudente d’Apple en matière de technologies de charge. Il est possible que l’entreprise de Cupertino ait choisi cette limite pour des raisons de sécurité, de longévité de la batterie ou même pour privilégier son propre écosystème avec MagSafe.

