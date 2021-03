Nubia RedMagic 6 : le premier smartphone à embarquer jusqu’à 18 Go de RAM

Avec son smartphone gaming RedMagic 6, le constructeur chinois Nubia a lancé la semaine dernière le premier mobile du marché profitant de 18 Go de mémoire vive. Un cap qu'ASUS va lui aussi passer sous peu avec son ROG Phone 5.

C’est un monstre de puissance que le chinois Nubia a introduit la semaine dernière avec son RedMagic 6. Ce nouveau smartphone taillé pour le jeu mobile, avec en prime un écran 165 Hz, mise sur une véritable débauche de mémoire vive pour proposer les meilleures performances aux joueurs : 18 Go de RAM en LPDDR5 capables d’afficher un débit de 5500 Mbps. Une première sur le marché, certes réservée à la mouture la plus haut de gamme de l’appareil, mais qui devrait petit à petit se faire plus fréquente. Au moins sur le secteur des smartphones gaming.

Preuve en est, le fabricant taïwanais ASUS a, lui aussi, annoncé que son ROG Phone 5, attendu sous peu, embarquerait 18 Go de mémoire vive. À titre de comparaison, le récent Galaxy S21 Ultra de Samsung se « contente » pour sa part de 16 Go de RAM pour sa version la plus cossue.

SK Hynix en tête de gondole pour fournir des modules 18 Go de LPDDR5

Si certains smartphones peuvent maintenant compter sur 18 Go de mémoire vive, c’est un peu grâce à SK Hynix, spécialisé dans la mémoire vive et la mémoire flash. Le fabricant coréen a annoncé ce lundi qu’il entamait la production de masse de modules de 18 Go de LPDDR5. C’est lui qui fournira la RAM du ROG Phone 5, a-t-on appris. Mais il n’est pas le fournisseur de Nubia qui s’est équipé auprès d’une autre entreprise.

« Ce produit améliorera la vitesse de traitement et la qualité de l’image en augmentant l’espace de stockage temporaire des données, car la capacité augmente par rapport au modèle précédent, équipé de 16 Go », explique la marque de semi-conducteurs. Comme le précise le site BGR, les modules 18 Go proposés par SK Hynix sont encore plus performants que les 18 Go de LPDDR5 embarqués par le RedMagic 6. Ils peuvent en effet monter à 6400 Mbps, soit 20 % de vitesse en plus dans les flux de données. Avec un tel débit, les modèles de SK Hynix sont théoriquement capables de transférer 5 Go de films en Full HD chaque seconde.

Loin d’être indispensable à l’heure actuelle, une telle quantité de mémoire vive permettra surtout aux smartphones Android qui en sont équipés de rester performants sur le long terme. Les débits promis par SK Hynix sont, quant à eux, utiles pour donner encore plus de nerf à la réactivité des terminaux concernés, avec des téléchargements plus rapides et une plus grande capacité à gérer les enregistrements 4K voire 8K, par exemple.