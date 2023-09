L’iPhone 14 Pro baisse généreusement son prix juste après la keynote d’Apple

Très onéreux à sa sortie, l'excellent iPhone 14 Pro bénéficie heureusement d'une baisse de prix bienvenue le lendemain de l'annonce de la nouvelle gamme d'iPhone 15. En effet, Amazon le propose à 1 079 euros au lieu de 1 329 euros.

La keynote est passée et Apple a donc dévoilé au grand public ses nouveaux iPhone 15 avec de l’USB-C qui remplace cette fois-ci le port Lightning. La marque à la pomme a d’ailleurs annoncé une baisse de prix de 50 euros par rapport à l’ancienne génération, mais aujourd’hui l’iPhone 14 Pro, un smartphone toujours excellent, est beaucoup moins cher aujourd’hui grâce à cette réduction de 250 euros.

Les points forts de l’iPhone 14 Pro

Un écran OLED bien calibré et lumineux

Une Dynamic Island ingénieuse

Une puce ultra-puissante

Lancé à 1 329 euros, l’iPhone 14 Pro avec 128 Go de stockage interne est désormais vendu à 1 079 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iPhone 14 Pro d’Apple. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 14 Pro au meilleur prix ?

Un design rempli de fonctionnalités pratiques et originales

Si d’un point de vue visuel, l’iPhone 14 Pro ressemble beaucoup à l’iPhone 13 Pro (ce qui n’est pas une mauvaise chose) avec son acier inoxydable brillant et son dos en verre dépoli, quelques caractéristiques permettent tout de même de les différencier. D’abord, l’iPhone 14 Pro est légèrement plus épais et lourd, même si cela ne se ressent pas vraiment en main. Sa prise en main est d’ailleurs particulièrement agréable, puisqu’il n’est ni trop grand, ni trop petit avec sa dalle de 6,1 pouces.

L’un des ajouts majeurs par rapport à la génération précédente, c’est évidemment l’apparition de cette Dynamic Island, qui apparaît sous forme de pilule en haut de l’écran. Cette fonctionnalité s’intègre parfaitement à l’interface logicielle, puisqu’elle interagit automatiquement avec vos notifications et vos widgets via des animations très fluides. Autrement, la fonction Always-On Display a aussi débarqué pour l’écran, même si elle est naturellement très gourmande en énergie. Au niveau de cet écran, on a ici droit à une dalle OLED et Super Retina XDR très lumineuse et rafraîchie jusqu’à 120 Hz. Un sans-faute.

L’une des plus puissantes puces du marché

Pour son iPhone 14 Pro, Apple a évidemment mis le paquet côté puissance. La puce A16 Bionic qui équipe ce smartphone premium est tout simplement l’une des plus puissantes du marché à l’heure actuelle. Ce processeur fournit une prestation parfaite tant au niveau des performances que de la chauffe. Les applications gourmandes tournent sans aucun accroc. Avec iOS 16, l’interface est de son côté toujours fluide et agréable à utiliser. Côté photo, l’iPhone 14 Pro est équipé d’un grand-angle de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, d’un téléobjectif x2 de 12 mégapixels, d’un téléobjectif x3 de 12 mégapixels ainsi que d’un capteur LiDAR. Dans l’ensemble, les 14 Pro et 13 Pro prennent des photos vraiment similaires, même si le 14 Pro capture plus de détails en basse luminosité. Mention spéciale pour sa qualité vidéo. Entre une 4K HDR et le nouveau mode action, on a là un appareil très polyvalent.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, celle-ci est plutôt bonne, même si elle ne diffère pas grandement de celle de la génération précédente. L’iPhone 14 Pro assure tout de même une grosse journée d’utilisation, avec le mode Always-On activé. Gros bémol toutefois pour la charge, trop lente. Notons d’ailleurs que l’iPhone 14 Pro est probablement le dernier iPhone équipé d’une connectique Lightning, qui pourrait bien être remplacée par l’USB-C.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 14 Pro.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la Pomme avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).