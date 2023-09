L’iPhone 15 devient un peu plus un smartphone comme les autres avec ces 4 changements

Avec l'iPhone 15, Apple n'a jamais proposé un smartphone aussi proche des standards du marché et interopérable. L'iPhone devient petit à petit un smartphone comme les autres.

Apple a prĂ©sentĂ© son iPhone 15 qui s’accompagne de changement plus ou moins important pour la marque et sa philosophie. Avec son nouveau smartphone, jamais Apple n’avait proposĂ© un appareil aussi proche de ce que l’on peut trouver du cĂ´tĂ© d’Android.

L’USB-C Ă©videmment

Un changement de connecteur sur l’iPhone n’arrive pas tous les jours. En fait, si l’on met de cĂ´tĂ© la suppression du port jack, c’est seulement la 2ᵉ fois qu’Apple modifie le port de recharge et de connexion de son iPhone. Fini le Lightning et place Ă l’USB-C. Pour la firme, c’est un moyen de recharger le smartphone avec le mĂŞme câble et le mĂŞme chargeur qu’un MacBook ou un iPad. Mais au-delĂ de l’Ă©cosystème de la marque, c’est surtout enfin une compatibilitĂ© entre l’iPhone et le reste du marchĂ©.

Ce changement imposĂ© par l’Union europĂ©enne force l’iPhone Ă gommer l’une de ses grandes diffĂ©rences, longtemps accompagnĂ©e de nombreux accessoires dĂ©diĂ©s. DĂ©sormais, les accessoires pour les smartphones Android devraient plus facilement ĂŞtre compatibles avec l’iPhone.

L’AV1 enfin

Autre changement, plus subtil, est celui de l’arrivĂ©e du dĂ©codage AV1 avec la puce A17 Pro de l’iPhone 15 Pro. C’est la première fois qu’Apple intègre ce nouveau format vidĂ©o dĂ©jĂ adoptĂ© par YouTube et Netflix notamment. L’AV1 se veut ĂŞtre le format vidĂ©o de la nouvelle gĂ©nĂ©ration de contenu, pour remplacer Ă la fois le H.264 et le H.265 HEVC. Il s’agit d’un format ouvert et gratuit soutenu par de nombreux acteurs du secteur. Ainsi, sur PC, AMD, Intel et Nvidia l’ont dĂ©jĂ adoptĂ©. Sur smartphone, Qualcomm le propose Ă©galement dĂ©jĂ depuis le Snapdragon 8 Gen 2 qui Ă©quipe les smartphones haut de gamme de 2023.

En adoptant enfin l’AV1, Apple disparait de la liste des quelques derniers freins Ă la dĂ©mocratisation du format. Malheureusement, la marque se contente d’un support du dĂ©codage et non de l’encodage. PrĂ©cisons tout de mĂŞme qu’aucun smartphone sur le marchĂ© ne le fait pour le moment. On espère que pour les prochaines puces de MacBook, notamment l’Apple M3, la marque franchira ce palier supplĂ©mentaire.

Qi 2.0 : c’est quoi ?

Avec l’iPhone 15 Pro, Apple ne fait pas Ă©voluer la vitesse de recharge de son smartphone, ni avec un câble ni en sans-fil. Pourtant, l’appareil intègre bien quelques changements de design. En effet, l’iPhone 15 adopte le standard Qi 2.0.

Cette nouvelle version du standard de la recharge sans-fil est basĂ©e sur le MagSafe dĂ©veloppĂ© par Apple ces dernières annĂ©es sur iPhone, c’est-Ă -dire l’utilisation d’aimants pour aligner la bobine magnĂ©tique en face du smartphone et optimiser la charge.

LĂ encore, il sera parfaitement possible d’Ă©changer des accessoires Qi 2.0 dĂ©veloppĂ©s pour des produits Android avec ceux de l’iPhone, et inversement.

Thread

Dernier dĂ©tail oĂą Apple se rapproche de ses concurrents : l’arrivĂ©e d’une compatibilitĂ© Thread sur iPhone. Cette fois, c’est une première, les smartphones sous Android ne proposent pas encore cette fonction. Mais, puisqu’il s’agit bien d’un standard, c’est une nouvelle fois un signe du Apple moderne qui joue un peu moins dans son coin, et accepte de marcher parfois dans le sens de l’histoire.

Ici, on ne parle pas de l’application de Meta indisponible en Europe, Threads, mais bien du nouveau protocole pour la maison domotique : Thread. Les gĂ©ants du secteur y contribuent : Google, Somfy, Nest, Samsung, OSRAM ou encore ARM, et les premiers produits compatibles dĂ©barquent sur le marchĂ©.

