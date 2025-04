Ce jeu vidéo transforme vos balades à vélo en points d’expérience

Zwift a annoncé plusieurs nouveautés pour son jeu de cyclisme, avec notamment l’intégration des sorties en extérieur à son statut d’entraînement.

Un entraînement Zwift sur home trainer // Source : Zwift

Depuis quelques années, Zwift est devenue l’une des références du vélo en intérieur grâce à son jeu vidéo mêlant plateforme d’entraînement, parcours ludique et compatibilité avec de nombreux systèmes de home trainers.

Seulement, maintenant que les températures se radoucissent, il peut être tentant de démonter son cadre de vélo du home trainer pour parcourir à nouveau les routes. Jusqu’à présent, cela signifiait perdre une partie de son avancée sur les systèmes de scores ou d’expérience de Zwift, mais la marque américaine en a décidé autrement.

Des sorties en extérieur comptabilisées sur Zwift

En effet, Zwift a annoncé ce vendredi plusieurs nouveautés dont la plus importante est la compatibilité avec les sorties en extérieur. Concrètement, il est désormais possible de connecter son compte Zwift à un compte Garmin ou Wahoo (les compteurs Hammerhead seront compatibles plus tard dans l’été) pour que les sorties enregistrées soient comptabilisées dans son score Zwift.

La nouvelle application Zwift Companion // Source : Zwift

Ces sorties en extérieur influeront dorénavant aussi bien sur l’expérience Zwift, avec 5 XP par kilomètre en extérieur et la possibilité de conserver les streaks, que pour les tendances d’entraînement. Ainsi, ces séances de vélo sur route pourront être intégrées aux scores et statut d’entraînement sur Zwift. L’application Zwift Companion en profite par ailleurs pour se refaire une beauté.

En plus de ces entraînements extérieurs intégrés à Zwift, l’éditeur va ajouter huit nouveaux parcours inspirés de la campagne française, ainsi qu’une mise à jour de l’interface de course via de nouvelles données sur le HUD (compteur de puissance critique et compteur de tours).

Ces nouveautés seront peu à peu déployées pour l’ensemble des utilisateurs de Zwift dans les prochaines semaines.