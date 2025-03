« Enfin débarrassé de la corvée » : le nouveau défroisseur Calor va vous faire oublier le repassage

Avec le nouvel AeroSteam de Calor, 3 minutes suffisent pour que le linge le plus froissé devienne impeccable. Une performance permise par une technologie inédite sur ce marché.

Il prend du temps, son geste est fatigant et sa chaleur est étouffante : le repassage est l’une des tâches ménagères les plus ingrates qui soient. Sauf si vous avez la chance d’être équipé d’un défroisseur haut de gamme comme le Calor AeroSteam.

Premier du genre à combiner vapeur et aspiration, l’AeroSteam défroisse vos vêtements en un seul passage et en un temps record. On vous explique la recette magique de Calor.

Aspirer les tissus pour les défroisser plus rapidement

Les défroisseurs à main se contentent habituellement de dégager de la vapeur pour détendre les fibres des vêtements et les défroisser. Une technologie éprouvée, mais pas aussi efficace que ce bon vieux fer à repasser. Afin de gagner en efficacité et offrir un défroissage performant en un clin d’œil, Calor a eu l’ingéniosité de coupler la vapeur à une aspiration du tissu.

Grâce à sa technologie brevetée OptiFlow, l’AeroSteam émet de la vapeur et aspire les tissus pour un résultat impeccable en quelques secondes à peine // Source : Calor

Bilan, un seul passage de l’AeroSteam délivre les mêmes résultats qu’un fer à repasser traditionnel. Prêt en seulement 30 secondes et particulièrement maniable avec son ergonomie unique, cet appareil innovant défroisse vos chemises en moins de 3 minutes. Exit donc les longues sessions de repassage le dimanche après-midi ou pire, le matin avant de partir au travail.

Le Défroisseur Calor AeroSteam défroisse efficacement et rapidement la plupart des tissus // Source : Calor

Pour doper d’autant plus sa performance, l’AeroSteam est doté d’une hélice à 11 pales tournant à une vitesse maximale de 18 000 tours par minute. Le défroisseur propulse jusqu’à 7,5 litres d’air par seconde à une pression de 2 000 Pa. Une telle technologie, une fois le tissu plaqué à l’appareil, vient immédiatement à bout de tous les plis et vous fait donc gagner un temps précieux.

Et comme son action est rapide, les consommations d’électricité induites sont, elles aussi, réduites. Calor estime à 57 % les économies d’énergies* ainsi réalisées.

Puissant, mais adapté à tous les tissus repassables

Aussi performant soit-il, l’AeroSteam prend soin des vêtements et peut être utilisé sur tous les tissus indiqués comme repassable par leur fabricant. Ce défroisseur à main maintient une température constante de 140 °C grâce à sa semelle chauffante en céramique.

Le Défroisseur Calor AeroSteam peut défroisser tout type de vêtements, sous réserve qu’ils soient indiqués comme repassables par leur fabricant // Source : Calor

Pour le rendre compatible avec toute votre garde-robe ou presque, Calor a prévu trois modes d’utilisation :

vapeur seule, pour les tissus délicats (soie, nylon, polyester) ;

vapeur + aspiration douce pour les textiles synthétiques (acrylique, certains cotons) ;

vapeur + aspiration turbo pour les pièces les plus chiffonnées et les textiles les plus épais comme les jeans, les chemises en coton, les vestes, ou encore les serviettes de bain.

Autre atout pratique : une fois défroissés, les habits peuvent être portés immédiatement grâce à la technologie de semelle chauffante qui réduit la condensation.

Innovant, efficace, pratique et peu énergivore, cet appareil Made in France est dès à présent disponible à prix doux sur la boutique en ligne de Rowenta.

* Laboratoire externe juin 2024 – en mode vapeur + aspiration turbo par rapport au Défroisseur à main Calor DT82 en mode turbo