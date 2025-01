Calor : son produit phare qui fait oublier la corvée de repassage baisse de prix

Et si vous abandonniez votre vieux fer à repasser pour une centrale vapeur ? En ce moment, Calor propose l’un de ses meilleurs modèles à prix barré.

Passer d’un fer à repasser vers une centrale vapeur n’est pas forcément un choix évident. Plus imposantes, elles riment souvent avec un usage professionnel. Pourtant, elles permettent de gagner un temps précieux, notamment grâce à leur puissance et leur grand réservoir d’eau qui leur permet de traiter de grandes quantités de linge en un temps record.

Généralement doublée d’autres fonctions pratiques, elles s’intègrent parfaitement dans un usage quotidien pour ceux qui souhaitent profiter d’un linge impeccablement plié sans y passer des heures.

La centrale vapeur : elle possède de nombreux avantages

De prime abord, on pourrait imaginer que peu de choses différencient une centrale vapeur d’un fer à repasser, mis à part la taille du réservoir. Néanmoins, les deux produits présentent un nombre significatif de différences, à commencer par la puissance de libération de vapeur.

Là où le fer à repasser ne vaporise qu’une quantité limitée d’eau, la centrale vapeur offre une puissance grandement supérieure et un débit de vapeur plus important. C’est grâce à son réservoir d’eau déporté et volumineux.

La centrale vapeur possède des options de personnalisation bien plus poussées qu’un fer classique. Il est ainsi possible de régler la pression et le débit de la vapeur en fonction du type de tissu. Avec des réglages plus précis, votre linge se repasse plus facilement et plus rapidement.

Contrairement aux fers à repasser classiques, les centrales vapeurs offrent enfin un avantage non négligeable : elles ne nécessitent pas d’utiliser de l’eau déminéralisée pour fonctionner correctement. Souvent équipées de filtres, de collecteurs ou de cartouches anticalcaires, les centrales vapeur peuvent se remplir avec l’eau du robinet.

Calor Pro Express Vision : que la lumière soit

Parmi la multitude de centrales vapeur, la Calor Pro Express Vision se distingue des autres produits grâce à une fonctionnalité bien utile : un système d’éclairage LED situé à l’avant du fer pour éclairer les plis du tissu et ne laisser aucune chance aux moindres froissures.

Polyvalente, la centrale n’est pas seulement efficace pour repasser le linge, elle possède également une fonction défroissage qui vous permet, en quelques secondes à peine, de lisser une chemise ou un pantalon pour pouvoir le porter directement. Une option bien pratique dans les cas où vous n’avez pas le temps de sortir la table à repasser.

Elle est enfin extrêmement puissante puisqu’elle est capable de délivrer un débit de vapeur continu allant jusqu’à 180 g/min, un jet de vapeur de 680 g/min et une pression vapeur allant jusqu’à 8,3 bars.

En ce moment, la centrale vapeur Calor Pro Express Vision profite d’une très belle promotion et passe de 449,99 euros à 299,99 euros.

Calor Pro Express Eco : la petite centrale qui va vous faire faire de grosses économies

À l’inverse de sa grande sœur qui mise sur la puissance, la Calor Pro Express Eco mise d’entrée de jeu sur un repassage économique et écologique.

Pour ce faire, Calor l’a conçu avec plus de 40 % de matériaux recyclés et a pensé à sa seconde vie puisque cette centrale peut être recyclée jusqu’à 70 %.

Mieux, pour assurer une durabilité optimale, la centrale Calor Pro Express Eco possède un collecteur de calcaire amovible censé, selon le constructeur, collecter jusqu’à dix fois plus d’ions calcium. Et si, par malheur, votre centrale Pro Express Eco tombait en panne, Calor s’engage à une réparabilité maximale en mettant à disposition l’ensemble des pièces détachées compatibles pendant 15 ans. Le tout est disponible à un prix bas et via un réseau de plus de 6 200 réparateurs.

Pour le reste, en plus d’être très écoresponsable, elle est également très performante. Elle propose, en effet, un débit de vapeur continu allant jusqu’à 140 g/min et à une pression de 7,6 bars. Elle possède aussi une fonction pressing pour éliminer les plis récalcitrants plus facilement. De quoi repasser efficacement tout le linge, le tout en faisant un geste pour la planète.

La centrale vapeur Calor Pro Express Eco est une solution abordable pour s’offrir sa première centrale vapeur puisqu’elle est proposée au prix de 279,99 euros.