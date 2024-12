Le prix de cet aspirateur laveur robot autonome Xiaomi est en chute libre

Ce n’est pas parce que la période du Black Friday est passée que les promos s’arrêtent. Chez Xiaomi par exemple, vous retrouvez l’aspirateur laveur Xiaomi Robot Vacuum T12 avec 50 euros de réduction.

Xiaomi Robot Vacuum T12 // Source : Xiaomi

Xiaomi diversifie ses offres : vous les retrouvez aussi bien sur les smartphones que les montres connectées, les téléviseurs, mais aussi les caméras de sécurité, les air fryers et, entre autres, les aspirateurs robots. Le Xiaomi Robot Vacuum T12 a la particularité d’embarquer un réservoir d’eau pour laver les sols, en plus d’aspirer la poussière. Une fonction 2-en-1 qui permet de gagner du temps, même si, finalement, c’est lui qui fait tout. Donc si vous souhaitez lui laisser la corvée de ménage des sols, sachez qu’il est à-28% sur le site de Xiaomi.

Les points forts du Xiaomi Robot Vacuum T12

Son autonomie de 130 minutes en mode standard

Son capteur qui contrôle le niveau d’humidité en fonction des sols

La puissance d’aspiration de 3 500 Pa adaptée à un ménage classique

En temps normal, le Xiaomi Robot Vacuum T12 coûte 179,99 euros. avec cette petite promotion aujourd’hui directement sur le site de la marque, vous pouvez l’avoir pour 129,99 euros.

Une fois programmé, il s’occupe de tout, tout seul

Le Xiaomi Robot Vacuum T12 est un aspirateur robot autonome qui se promène chez vous avec son navigateur laser LDS. Il permet d’éviter les obstacles et de cartographier les lieux pour ensuite envoyer les données sur l’app Xiaomi. Là, vous voyez donc votre intérieur comme le voit l’aspirateur, ce qui vous permet de définir des murs virtuels et des obstacles pour optimiser ses passages.

C’est comme ça aussi que vous pouvez aussi lui demander d’intervenir ponctuellement, par exemple si vous renversez ou cassez quelque chose dans une zone précise. Sinon, en lui programmant des routines de passage, il ira faire son petit ménage tout seul pendant 130 minutes maximum, avant de retourner sur sa base.

Il aspire et lave en un seul passage

L’avantage de ce modèle c’est d’avoir un réservoir d’eau intelligent pour protéger vos sols contre les dommages causés par l’eau. Il va donc adapter l’eau sur ses lavettes en fonction du type de sol et éviter de mouiller vos tapis et moquettes. Par contre, comme il s’agit d’un modèle d’entrée de gamme, il faudra entretenir régulièrement les lavettes et les nettoyer, voire les sécher, pour éviter les mauvaises odeurs.

Sinon, il a plusieurs modes : silencieux, si jamais vous souhaitez l’utiliser le soir ou la nuit, standard, fort si jamais vous avez des tâches récalcitrantes et le mode turbo, pour être au top de l’efficacité au détriment de l’autonomie. D’ailleurs, il passe sur vos sols en zigzag ou e Y, à vous de voir. Pour un premier achat, c’est une bonne pioche.

Si jamais vous cherchez d’autres modèles d’aspirateurs laveurs, pour comparer ou parce que vous cherchez un modèle plus avancé, vous pouvez trouver votre bonheur dans notre sélection spéciale.

