Yamaha dégaine deux nouveaux vélos électriques, dont un robuste gravel d’aventure

Le vélo électrique urbain Yamaha Crosscore RC et son comparse d’aventure, le gravel Wabash RT, améliorent leur moteur pour la rentrée tout en adoptant de nouveaux coloris.

Source : Yamaha

Yamaha est une entreprise touche-à-tout, dont une des spécialités est le vélo électrique. Pionnière dans les années 1990, le fabricant japonais a surtout misé sur les moteurs, mais fabrique aussi ses propres VAE. La dernière génération, lancée fin 2022 en France, revient dans une mise à jour pour la collection 2025.

Un nouveau moteur pour le vélo urbain Yamaha

Le plus urbain des vélos électriques est le Yamaha Crosscore RC. La principale modification est le moteur Yamaha PW-S2 remplaçant le précédent PW-ST. Avec un couple de 75 Nm contre 70 Nm auparavant, il procure ainsi plus de performance, et est désormais assemblé en France. Mieux, il s’allège, passant de de 3,4 kg à 2,85 kg. Ainsi, le poids total passe à 23,5 kg, hors garde-boues et porte-bagages (en option).

Source : Yamaha Source : Yamaha Source : Yamaha

Ce moteur est toujours associé à une batterie d’une capacité de 500 Wh et modernise la transmission par dérailleur avec le Shimano Cues 9 vitesses (non plus Alivio). Le Crosscore RC 2025 hérite en outre de deux coloris plus avenants que les blanc et vert clair du lancement avec un bronze et un gris. Ce VAE urbain reste disponible en trois tailles : S, M et L. Reste à savoir s’il conservera son prix de 2 499 euros.

Un gravel électrique plus performant et léger

Le second modèle est le Yamaha Wabash RT. Ce vélo gravel électrique proche du Crosscore récupère aussi le moteur PW-S2 et son couple supérieur, réduisant son poids à pile 21 kg. Pas de changement de dérailleur – Shimano GRX RX812 – mais quelques composants descendent en gamme comme les commandes GRX600 (vs RX812) ou les freins RX400 (vs RX600).

Le vélo gravel électrique Yamaha Wabash RT 2025. // Source : Yamaha

Son coloris unique passe du bleu clair au gris foncé. Toutefois, nous ignorons encore si le tarif de 3 499 euros sera inchangé ou non.